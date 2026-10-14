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Акция на ГДБОП в Костинброд: Разследват източване на средства от ВиК поръчки

Акция на ГДБОП в Костинброд: Разследват източване на средства от ВиК поръчки
ГДБОП/Архив

При днешната операция в Костинброд са открити големи количества пари и скъпи вещи

Специализирана операция на ГДБОП срещу предполагаеми злоупотреби с публични средства се провежда в Костинброд.

Разследването е свързано с обществени поръчки във водоснабдителния и канализационния сектор, по които има данни за отклоняване на значителни суми.

Действията на антимафиотите са свързани с разследване на предполагаеми злоупотреби във ВиК сектора в Бургас, предава НОВА ТВ.

По този случай по-рано беше задържан и обвинен областният председател на ДПС Христо Широков.

Разследващите проверяват информация за неправомерно отклоняване на средства, предназначени за изпълнението на обществени поръчки.

Предполага се, че става въпрос за сериозни финансови суми.

При днешната операция в Костинброд са открити големи количества пари и скъпи вещи. Установени са и луксозни къщи, които представляват интерес за разследването.

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