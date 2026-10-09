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Свидетел по делото срещу шефа на ВиК Бургас е заплашван

Свидетел по делото срещу шефа на ВиК Бургас е заплашван
Снимка: БТА

Защитата на Мирчев заяви, че няма данни той да се е отклонявал от домашния арест

Окръжният съд в Бургас отказа да измени мярката за неотклонение на бившия директор на „ВиК – Бургас“ Цветан Мирчев от домашен арест в задържане под стража. Той е обвиняем за участие в организирана престъпна група и беше освободен от ареста през август. Днес Мирчев пристигна в бургаската съдебна палата заедно с адвокатите си, след като Окръжната прокуратура в Бургас поиска по-тежка мярка заради обстоятелства, настъпили след излизането му от ареста.

Според държавното обвинение Мирчев е упражнил натиск върху свидетел по делото. От прокуратурата обясниха, че през август Атанас Петров, служител на „ВиК – Бургас“, е получил обаждане през приложението „Уатсап“ от американски телефонен номер. По думите на прокурора гласът на позвънилия бил подправен.

Свидетелят бил предупреден, че ако оттегли показанията си, ще остане доволен, а ако не, ще се тревожи за себе си и за семейството си. Петров разпознал Мирчев и го попитал дали е той. Мъжът отговорил, че е той, и разговорът приключил, посочиха от прокуратурата.

Според прокурор Мирослав Илиев заплахата е постигнала целта си, защото свидетелят се страхува за себе си и за семейството си.

При претърсване в дома на Мирчев, извършено при условията на неотложност, са иззети осем мобилни телефона, лаптоп и таблет. По делото е назначена техническа експертиза на устройствата. Прокурорът добави, че разследването е в активна фаза и предстоят нови разпити. Той не коментира обосновеното предположение за авторство на престъплението, като посочи, че са разпитани много служители, които изясняват как е действал механизмът на извършването му.

Защитата на Мирчев заяви, че няма данни той да се е отклонявал от домашния арест. Адвокатите посочиха, че при обаждането през август Петров не е бил свидетел по делото. Той е разпитан едва на 15 септември - точно три седмици след получаване на обаждането. Адвокатите отбелязаха, че са представени екранни снимки. На 24 септември служители на ГДБОП са извършили претърсване, на което присъствал адвокат на Мирчев. По думите на защитата иззетите телефони са много стари и с дефекти и не е ясно дали работят. Иззетите СИМ карти са на оператори в България. Според адвокатите Мирчев не е могъл да знае кой ще бъде следващият разпитан свидетел. Те определиха версията на прокуратурата като лош сценарий.

Мирчев заяви пред съда, че твърденията са абсурдни. Според него той не познава Петров, не е комуникирал с него и не се е обаждал на никого. Мирчев каза още, че не знае кои са свидетелите по делото и че е шокиран от данните, които излага прокуратурата. Той посочи, че при претърсването не е открита СИМ карта от САЩ, а иззетите телефони са стари, на различни членове на семейството му. 

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