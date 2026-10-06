Шефът на ВиК – Монтана е обвинен в умишлена безстопанственост

Управителят на ВиК – Монтана инж. Валери Иванов е привлечен като обвиняем за две престъпления, свързани с умишлена безстопанственост и нанесени значителни щети на дружеството. Разследването е свързано и с проблемите с питейната вода в село Кобиляк, потвърдиха от Апелативната прокуратура – София.

Иванов е привлечен като обвиняем на 27 юли 2026 г. по две обвинения по чл. 219, ал. 2 и ал. 3 от Наказателния кодекс.

Според прокуратурата става въпрос за умишлена безстопанственост в условията на продължавано престъпление, вследствие на която са нанесени значителни щети на ВиК дружеството в периода от 2014 до 2020 г.

Досъдебното производство се води под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура в Монтана.

„Разследването е относимо към проблемите с питейната вода в село Кобиляк“, уточняват от държавното обвинение.

Към 21 август материалите по делото са били предявени на страните.

Досъдебното производство вече е изпратено на наблюдаващия прокурор, който трябва да прецени последващите действия по случая.