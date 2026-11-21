Най-малко двама души, включително дете, бяха убити при снощната руска атака срещу Кривой Рог.

Ранени са 42-ма души, съобщи в Телеграм Олександър Вилкул, председател на Съвета за отбрана на Кривой Рог, цитиран от Укринформ.

"По данни към 23:00 ч. ранените са 42 души, сред които четири деца. Загинали са 20-годишна жена и седемгодишно момче", написа той.

Според Вилкул 27 души са в тежко състояние.

Предварителните данни сочат, че са нанесени щети на 23 жилищни сгради, една болница и търговски обекти, предава БТА.