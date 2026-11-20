Даниил Медведев си осигури място на полуфиналите на Финалния турнир на ATP в Торино, след като победи Франсис Тиафо с 6:3, 6:4. Руснакът спечели директния сблъсък за последната свободна позиция в топ 4 на надпреварата и продължава битката за трофея.

Карлос Алкарас записа 12-а поредна победа, на полуфинал е

Шампионът от US Open 2021 демонстрира по-голяма стабилност в ключовите моменти и не позволи на американския си съперник да намери ритъм. Медведев контролираше разиграванията от основната линия и използваше отлично възможностите си при посрещане. Така руснакът завърши на второ място в група „Иван Лендъл“, зад Карлос Алкарас, който си беше осигурил първата позиция още преди последния кръг.

За Медведев това е поредно силно представяне на турнира, който вече е печелил през 2020 година. Руснакът продължава да бъде сред най-опасните играчи на твърди кортове, а през сезона има и най-много победи на тази настилка - 42. В полуфиналите обаче го очаква изключително сериозно изпитание. Негов съперник ще бъде Александър Зверев, който също премина успешно груповата фаза.

В другия полуфинал Карлос Алкарас ще се изправи срещу Бен Шелтън. Испанецът завърши груповата фаза без поражение, въпреки притесненията около физическото му състояние и проблемите с бедрото. Така за първи път от години четиримата най-високо поставени тенисисти в схемата достигнаха до полуфиналите на заключителния турнир за сезона.

За Франсис Тиафо участието в Торино приключва след дебютното му представяне на ATP Finals. Американецът не успя да повтори силната си игра от победата над Флавио Коболи и отстъпи в решителния двубой срещу Медведев.