Срещата между Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин в китайския град Шънджън имаше предимно символично значение, без да доведе до съществени промени в международните отношения. Това заяви международният редактор на ТАРАЛЕЖ Мартин Табаков в ефира на БНТ.

"Аз не мисля, че се е случила някаква съществена промяна, защото основното значение на тази среща мисля, че се редуцира до нейната символика", коментира Табаков.

Според него подписаният от тримата лидери документ съдържа общи принципи, по които и преди е съществувало международно съгласие, включително необходимостта от реформа на ООН, свободна търговия с енергийни ресурси и предотвратяване на ядрена война.

Анализаторът посочи, че китайският президент Си Дзинпин е сред основните дипломатически печеливши от срещата, тъй като като домакин е имал възможност да определя нейния формат. По думите му Владимир Путин също е спечелил от присъствието си редом до лидерите на САЩ и Китай.

"Но не мога да отговоря на въпроса, ако ме попитате какво спечели Доналд Тръмп от тази среща", заяви Табаков.

Той отхвърли и сравненията между разговорите в Китай и историческата конференция в Ялта през 1945 г.

"Според мен този паралел е малко насилствено да се прави по най-различни причини. Първо, в Ялта се разговаряха победители", обясни международният редактор на ТАРАЛЕЖ.

По думите му нито Путин, нито Тръмп могат да бъдат определени като победители на фона на продължаващата война в Украйна, конфликта с Иран и загубата на републиканците на междинните избори в САЩ.

Табаков подчерта, че тримата лидери не разполагат и с равностойни позиции в световната политика.

"По-скоро бих го нарекъл формат, в който се събраха двама мъже и половина, тъй като руският президент няма нито ресурса, нито способността да отговаря на статута, който имаха другите двама", посочи той.

Анализаторът обърна внимание и на положението на България в променящата се международна среда. Според него за страната ни по-важно от разговорите в Шънджън е било състоялото се паралелно събиране в Берлин на държавите от т.нар. "Коалиция на желаещите".

Табаков изрази притеснение, че България не е присъствала на тези разговори, въпреки стратегическото си местоположение в Черноморския регион и рисковете за сигурността.

Международният редактор на ТАРАЛЕЖ коментира и отношенията между Балканите и останалата част от Европа. Според него политическият популизъм и противопоставянето между отделни държави не са характерни единствено за Балканския полуостров.

Като пример той посочи политическите процеси в Германия и Франция, както и разногласията между двете държави относно бъдещата бюджетна рамка на Европейския съюз.

Според Табаков световният ред се променя бързо, но истинските последици от срещата на тримата лидери тепърва ще се проявяват в конкретните им политически решения.