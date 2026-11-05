Мартин Табаков: След загубата в Конгреса Тръмп може да насочи усилията си към външната политика

Загубата на републиканците на междинните избори в САЩ може да доведе до засилване на външнополитическата активност на президента Доналд Тръмп. Това прогнозира международният редактор на ТАРАЛЕЖ Мартин Табаков в ефира на NOVA.

След изборите на 3 ноември демократите спечелиха контрол над двете камари на американския Конгрес, което ще ограничи възможностите на Тръмп да прокарва законодателните си инициативи.

Според Табаков демократите ще се съсредоточат върху две основни теми – по-достъпни обществени услуги и борба с корупцията. Именно втората може да предизвика сериозно противопоставяне с американския президент.

Анализаторът допуска, че темата за импийчмънт ще придобие политическа популярност, но предупреждава, че подобна процедура крие рискове и за самите демократи. Той припомни, че предишните опити за отстраняване на Тръмп са му позволили да се представи като жертва на политическо преследване и да мобилизира избирателите си.

Табаков посочи, че Конгресът има значително по-големи възможности да ограничава вътрешната и икономическата политика на президента, отколкото действията му в областта на сигурността и международните отношения.

"Бидейки в невъзможност да прави това, което иска вътрешнополитически, защото няма да има подкрепата на Конгреса, той ще пренасочи своя активизъм външнополитически", прогнозира анализаторът.

По думите му това може да има последствия за Европа, особено по отношение на войната в Украйна и конфликта с Иран. Табаков смята, че Тръмп ще запази значителна свобода на действие във външната политика, въпреки загубата на парламентарна подкрепа.

Международният анализатор коментира и възможните промени в самата Републиканска партия. Според него изборните резултати вече предизвикват процеси на дистанциране от президента, включително сред политици, които могат да претендират за водеща роля след края на мандата му.

Табаков посочи вицепрезидента Джей Ди Ванс като пример за политик, който може да се стреми към по-самостоятелен образ.

По отношение на демократите той отбеляза, че въпреки изборния им успех партията продължава да има вътрешни идеологически различия и все още не разполага с ясно изразен лидер, способен да обедини различните ѝ течения на национално ниво.

Според Табаков политическото наследство на Доналд Тръмп ще продължи да влияе върху Републиканската партия дори след напускането му на Белия дом.