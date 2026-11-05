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Над 80 доклада разглежда СОС: Помощ за евакуирани семейства, нови камери и олимпийски квалификации в София

Над 80 доклада разглежда СОС: Помощ за евакуирани семейства, нови камери и олимпийски квалификации в София
БТА

В дневния ред са още промени в паркирането, събирането на отпадъци и изграждането на два нови паметника

Столичният общински съвет (СОС) ще разгледа над 80 доклада на заседание днес, 5 ноември, от 10:00 часа. Сред основните теми са подпомагането на семейства, евакуирани от опасна сграда, мерки за пътна безопасност и предложения за спортни събития в столицата.

Предвижда се отпускането на още 113 671,20 евро за наем на 11 семейства, изведени от опасния за обитаване блок 2 в квартал "Хаджи Димитър". Средствата трябва да осигурят подкрепа за още 24 месеца. Жителите бяха принудени да напуснат домовете си през ноември 2025 година заради установени пукнатини в сградата.

СОС ще обсъди и предложение София да бъде домакин на две олимпийски квалификации и състезание от Световната купа по скейтборд през 2027, 2028 и 2029 година. За придобиването на правата за трите събития се предлагат до 9,6 млн. евро.

В дневния ред е включено и създаването на работна група за изграждане на общинска система от автоматизирани камери за контрол на скоростта и други нарушения на пътя.

Съветниците ще разгледат и пилотни проекти за разделно събиране на отпадъци в районите "Кремиковци", "Надежда" и "Триадица", както и възможността такса смет да се определя според количеството изхвърлени отпадъци.

Предстои обсъждане на задължението Центърът за градска мобилност да публикува отворени данни за платеното паркиране и стопанисваните от дружеството паркинги.

Сред предложенията са още изграждането на паметници на легендарния столичен кмет инж. Иван Иванов и на "Героя-граничар". Общинските съветници ще разгледат и преименуването на част от улица "Латинка" в район "Изгрев" на името на журналистката Анна Политковская.

От дневния ред отпада спорното предложение за замяна на имот в полите на Витоша, през който преминава туристическият маршрут "Слънчевата алея". Предстои изготвянето на нови пазарни оценки и проект за решение.

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