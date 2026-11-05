Диана Русинова за ремонта край Владая: Закъснял е, при всеки дъжд ставаха 4-5 катастрофи
Регионалният министър Иван Шишков обясни, че ремонтът включва подмяна на асфалтовата настилка и мантинелите, както и подобряване на отводнителната система
"Сериозни проблеми с пътната настилка и отводняването са установени в района на Владая, където от вчера тече ремонт на един от най-натоварените пътища между София и Перник. На места сцеплението с асфалта е практически нулево, а част от отводнителните съоръжения не са почиствани повече от десетилетие".
Това съобщи председателят на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова пред БТВ. Ремонтът обхваща участъка от караулката до изхода на Владая и се очаква да продължи до 22 ноември.
Въведена е временна организация на движението, като автомобилите преминават през село Владая или по автомагистрала „Струма“. Преминаването на тежкотоварни автомобили през селото е забранено.
По думите на Русинова ремонтът е трябвало да започне още през септември. При проверките са установени сериозни проблеми с отводняването, заради които водата се задържа върху пътното платно. Особено притеснителни са и резултатите от измерванията на сцеплението. На отделни места стойностите достигат нула при минимално допустими 55 по скалата SRT.
„При всеки дъжд ставаха минимум по 4-5 катастрофи, при абсолютно всяко намокряне на настилката. Това е критично опасен участък“.
Тя призова шофьорите да използват обходните маршрути, да бъдат внимателни и да предвиждат повече време за пътуване. Според нея подобни опасни участъци има и по автомагистралите „Тракия“ и „Хемус“.
Регионалният министър Иван Шишков обясни, че ремонтът включва подмяна на асфалтовата настилка и мантинелите, както и подобряване на отводнителната система