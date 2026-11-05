Диана Русинова за ремонта край Владая: Закъснял е, при всеки дъжд ставаха 4-5 катастрофи

"Сериозни проблеми с пътната настилка и отводняването са установени в района на Владая, където от вчера тече ремонт на един от най-натоварените пътища между София и Перник. На места сцеплението с асфалта е практически нулево, а част от отводнителните съоръжения не са почиствани повече от десетилетие".

Това съобщи председателят на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова пред БТВ. Ремонтът обхваща участъка от караулката до изхода на Владая и се очаква да продължи до 22 ноември.