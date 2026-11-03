Пътят София - Перник през Владая се затваря изцяло за ремонт от утре

От сряда, 4 ноември, се въвежда пълно ограничение на движението в 5-километров участък от първокласния път I-1 София – Перник. Превантивният ремонт ще обхване трасето от полицейската караулка до гара Владая, между 277-ми и 282-ри километър на територията на област София. Очаква се строителните дейности по натовареното направление да приключат до 22 ноември тази година.

Новата организация на движението ще влезе в сила утре около 10:30 часа, като трафикът в двете посоки ще бъде изцяло пренасочен по алтернативни трасета. Леките автомобили ще могат да преминават през общинската улична мрежа в село Владая по улица „Войнишко въстание“ или да използват автомагистрала „Струма“. В същото време движението на камиони с тегло над 12 тона през селото ще бъде строго забранено. Целият тежкотоварен трафик ще се пренасочва единствено през магистрала „Струма“.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите, които пътуват всекидневно между София и Перник, да изберат магистралата като основен и най-безопасен маршрут по време на ограниченията.

Участъкът е сред най-интензивните в Софийска област, а обновяването му е необходимо за повишаване на сигурността на пътуващите. Строителните работи включват подмяна на асфалтовата настилка, изграждане на нови бетонови бордюри, поставяне на нови мантинели и пътни знаци, както и почистване на водостоците за по-добро отводняване. По трасето ще бъде положена и изцяло нова хоризонтална маркировка. След финала на ремонта в отсечката от 276-и до 281-и километър ще бъдат монтирани и гъвкави ограничители, чиято цел е да предотвратят опасните навлизания в насрещното движение.

От пътната агенция поднасят извинения за временното неудобство и апелират водачите да карат с повишено внимание, да спазват ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания.