Затварят пътя София - Перник край Владая за три седмици от 2 ноември

Участъкът от пътя София - Перник в района на село Владая ще бъде затворен за ремонт от понеделник, 2 ноември. Очаква се строителните дейности да продължат три седмици, съобщи комисар Йордан Дундаков, началник на отдел "Охранителна полиция" при ОДМВР - Перник.

По време на ремонта автомобилите ще бъдат отклонявани от разклона за Мърчаево, ще преминават през село Владая и ще се връщат на главния път при контролно-пропускателния пункт на Пътна полиция - СДВР.

За да бъдат предупредени шофьорите, ще бъдат поставени информационни табели при слизането от автомагистрала "Струма", на пътен възел "Даскалово" в посока Драгичево и при светофара в селото.

Ремонтът се налага заради необходимостта от повишаване на безопасността в участък, където са ставали тежки катастрофи със загинали. Предвижда се изграждане на колектор и цялостна подмяна на пътната настилка.

След приключване на дейностите ще бъдат поставени разделителни колчета между автомобилните потоци.

При необходимост полицията може временно да спира движението в посока София, за да предотврати образуването на големи задръствания на входа на столицата.

Шофьорите се призовават да предвидят повече време за пътуване или да използват алтернативни маршрути.

При неблагоприятни метеорологични условия ремонтът може да бъде удължен с до една седмица.