Новини
Търси
Подкаст
Общество

Затварят пътя София - Перник край Владая за три седмици от 2 ноември

Затварят пътя София - Перник край Владая за три седмици от 2 ноември
БТА

Движението ще бъде пренасочено през село Владая, а допълнителни полицейски екипи ще регулират трафика

Участъкът от пътя София - Перник в района на село Владая ще бъде затворен за ремонт от понеделник, 2 ноември. Очаква се строителните дейности да продължат три седмици, съобщи комисар Йордан Дундаков, началник на отдел "Охранителна полиция" при ОДМВР - Перник.

По време на ремонта автомобилите ще бъдат отклонявани от разклона за Мърчаево, ще преминават през село Владая и ще се връщат на главния път при контролно-пропускателния пункт на Пътна полиция - СДВР.

За да бъдат предупредени шофьорите, ще бъдат поставени информационни табели при слизането от автомагистрала "Струма", на пътен възел "Даскалово" в посока Драгичево и при светофара в селото.

Ремонтът се налага заради необходимостта от повишаване на безопасността в участък, където са ставали тежки катастрофи със загинали. Предвижда се изграждане на колектор и цялостна подмяна на пътната настилка.

След приключване на дейностите ще бъдат поставени разделителни колчета между автомобилните потоци.

При необходимост полицията може временно да спира движението в посока София, за да предотврати образуването на големи задръствания на входа на столицата.

Шофьорите се призовават да предвидят повече време за пътуване или да използват алтернативни маршрути.

При неблагоприятни метеорологични условия ремонтът може да бъде удължен с до една седмица.

Още по темата

Шишков: Тази седмица започва ремонт на пътя между София и Перник в района на Владая

Шишков: Тази седмица започва ремонт на пътя между София и Перник в района на Владая

Пътна обстановка на 18 октомври: две ленти към София през Владая

Пътна обстановка на 18 октомври: две ленти към София през Владая

Тежка катастрофа затрудни движението в дефилето преди Владая

Тежка катастрофа затрудни движението в дефилето преди Владая

Къде се пътува трудно на 11 октомври: две ленти към София през Владая

Къде се пътува трудно на 11 октомври: две ленти към София през Владая

Катастрофа край Владая - въведен е обходен маршрут (ВИДЕО)

Катастрофа край Владая - въведен е обходен маршрут (ВИДЕО)

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Спецакция срещу престъпността и изборните нарушения: Четирима задържани във Видинско

Спецакция срещу престъпността и изборните нарушения: Четирима задържани във Видинско

Над тон месо и 320 литра алкохол иззеха при полицейска акция в Шуменско

Над тон месо и 320 литра алкохол иззеха при полицейска акция в Шуменско

До 6 години затвор грозят "Маг Нелина" за предполагаема измама с черна магия

До 6 години затвор грозят "Маг Нелина" за предполагаема измама с черна магия

Катастрофа на "Тракия" затруднява трафика в посока Бургас

Катастрофа на "Тракия" затруднява трафика в посока Бургас

Поставят капани за мечката край Кресна, ще я преместят далеч от хората

Поставят капани за мечката край Кресна, ще я преместят далеч от хората

Водещи

Димитър Бербатов може отново да се кандидатира за президент на БФС

Димитър Бербатов може отново да се кандидатира за президент на БФС

  • Преди 3 минути
Президентските избори в Сърбия ще бъдат свикани до 27 ноември

Президентските избори в Сърбия ще бъдат свикани до 27 ноември

  • Преди 7 минути
Спецакция срещу престъпността и изборните нарушения: Четирима задържани във Видинско

Спецакция срещу престъпността и изборните нарушения: Четирима задържани във Видинско

  • Преди 12 минути
Над тон месо и 320 литра алкохол иззеха при полицейска акция в Шуменско

Над тон месо и 320 литра алкохол иззеха при полицейска акция в Шуменско

  • Преди 13 минути
Ден на траур в Босна след смъртта на четирима италианци при катастрофа с военен хеликоптер

Ден на траур в Босна след смъртта на четирима италианци при катастрофа с военен хеликоптер

  • Преди 17 минути
Геномът на българите крие изненади: Учени откриха над 8,8 милиона непознати варианта

Геномът на българите крие изненади: Учени откриха над 8,8 милиона непознати варианта

  • Преди 19 минути
Разследват дали принц Андрю и Джефри Епстийн са трафикирали жени в кралското имение Балморал

Разследват дали принц Андрю и Джефри Епстийн са трафикирали жени в кралското имение Балморал

  • Преди 24 минути
До 6 години затвор грозят "Маг Нелина" за предполагаема измама с черна магия

До 6 години затвор грозят "Маг Нелина" за предполагаема измама с черна магия

Поколението Z излиза на протести в Германия

Поколението Z излиза на протести в Германия

  • Преди 28 минути
Кремъл: Участието на Европа в мирните преговори за Украйна ще бъде необходимо на определен етап

Кремъл: Участието на Европа в мирните преговори за Украйна ще бъде необходимо на определен етап

  • Преди 31 минути
Новият стадион на Милан и Интер ще струва 2 милиарда евро

Новият стадион на Милан и Интер ще струва 2 милиарда евро

  • Преди 37 минути
Канада и ЕС изграждат нов „Съюз за бъдещето“

Канада и ЕС изграждат нов „Съюз за бъдещето“

  • Преди 45 минути
Катастрофа на "Тракия" затруднява трафика в посока Бургас

Катастрофа на "Тракия" затруднява трафика в посока Бургас

  • Преди 54 минути
Турция чупи рекорди: 51,3 млрд. долара приходи от туризъм за девет месеца

Турция чупи рекорди: 51,3 млрд. долара приходи от туризъм за девет месеца

  • Преди 56 минути
Поставят капани за мечката край Кресна, ще я преместят далеч от хората

Поставят капани за мечката край Кресна, ще я преместят далеч от хората

  • Преди 59 минути