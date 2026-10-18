Пътна обстановка на 18 октомври: две ленти към София през Владая

От 10:00 до 19:00 часа край Драгичево и от 12:00 до 20:00 часа през Владая ще бъдат осигурени по две ленти към София. Реверсивната организация е въведена за очаквания по-силен неделен трафик към столицата.

Две ленти към София

По път I-1 през Владая две ленти към столицата ще бъдат обособени от 12:00 до 20:00 часа. В участъка край Драгичево реверсивната организация ще действа от 10:00 до 19:00 часа.

За автомобилите над 15 тона остава забраната между Александров мост в Княжево и границата със Софийска област.

Автомагистрала „Хемус“

Софийската тръба на тунел „Топли дол“ е затворена, а движението се извършва двупосочно в тръбата към Варна. Допустимата височина е до 4,50 метра, а широчината – до 3,75 метра.

Между 350-и и 363-и км край Шумен платното към София е затворено за ремонт. Трафикът преминава двупосочно в платното към Варна.

Между надлеза при Игнатиево и пътен възел „Летище“, от 419-и до 422-и км, движението също е двупосочно в платното към Варна. Днес е последният обявен ден на тази организация.

Между 1-и и 9-и км към Варна скоростта е ограничена до 90 км/ч, като автомобилите над 12 тона използват аварийната лента. Между 23-и и 30-и км ограничението е 100 км/ч. При 34-и км към София продължава обследването на анкерна стена.

Между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“ не се допускат автомобили над 12,5 тона.

Автомагистрала „Тракия“

Между 34-и и 39-и км към Бургас се полага маркировка, а скоростта е ограничена до 100 км/ч. При Мухово, между 44-и и 46-и км, се работи в аварийната лента.

Ограничение до 100 км/ч има между 56-и и 61-и км към София, между 208-и и 229-и км към София и между 218-и и 229-и км към Бургас.

В Сливенска област, между 229-и и 273-и км, се извършват дейности по почистване. Между 342-и и 348-и км към Бургас се полага маркировка, като скоростта е ограничена до 80 км/ч. Днес е последният обявен ден на тази организация.

Автомагистралите „Струма“ и „Марица“

По АМ „Струма“ между 10-и и 12-и км към София е ограничена аварийната лента заради почистване на откоси. Между 16-и и 18-и км към столицата от 10:00 до 16:00 часа е затворена външната активна лента.

По АМ „Марица“ при 66-и и 67-и км към София скоростта е ограничена до 70 км/ч заради компрометирани фуги. Между 109-и и 111-и км към „Капитан Андреево“ ремонтите на мостови съоръжения продължават. Движението е в една лента с ограничение до 50 км/ч.

По АМ „Черно море“ и АМ „Европа“ няма въведени ограничения.

Основни пътища и затворени участъци

По път I-1 между Враца и Мездра движението се извършва в една лента заради ремонт на настилката. По стария път между гара Яна и Ботевград също се преминава поетапно в една лента.

Участъкът между 210-и и 213-и км на стария път за Ботевград остава затворен заради аварийното състояние на анкерна стена. Обходът е по АМ „Хемус“.

Път III-9009 между Ново Паничарево и Ясна поляна е затворен за всички автомобили, включително тези със специален режим. Обходът е през пътен възел „Крайморие“, път II-99 до пътен възел „Приморско“ и път III-992.

Път III-2904 между Кардам, Захари Стояново и Дуранкулак е затворен за основен ремонт. Трафикът се пренасочва през Генерал Тошево, Преселенци, Сърнино и Спасово.

Път III-8641 между Пампорово и Смолян е затворен при Райковски ливади заради пропадане на платното. Обходът е през Стойките или прохода „Рожен“.

По път III-868 между Рудозем и Смолян не се допускат автомобили с ремаркета и полуремаркета. Обходът е през Чокманово и Смилян.

Затворени остават и два участъка от път III-5509 между Райкова могила, Сладун и Маточина. Осигурен е достъп само за жителите на засегнатите села.

Проходи

„Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“ са затворени за всички автомобили.

„Котленски“, „Печинско“, „Превала“, „Предел“, „Приморски“, „Републиката“, „Ришки“, „Рожен“ и „Троянски“ са отворени.

През „Айтоски“ не се допускат автомобили над 12 тона, а през „Вратник“ и „Твърдишки“ – над 10 тона. За „Петрохан“ важи забрана за автомобили над 12 тона, с дължина над 12 метра и за превозни средства с ремаркета. През „Шипка“ остава дългосрочното ограничение за определени тежкотоварни автомобили.

Гранични пунктове

Към 06:00 часа трафикът на изход за товарни автомобили през „Капитан Андреево“ и „Лесово“ е силно интензивен.

По границите с Румъния, Гърция, Сърбия и Северна Македония движението е нормално. Фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич са временно преустановени заради ниското ниво на Дунав.

През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона.

От 09:00 часа на 19 октомври ще бъде затворена дясната лента на Дунав мост при Русе. До 17:00 часа на 22 октомври автомобилите ще преминават двупосочно в свободната лента на интервали от 20 минути.

Времето

На 18 октомври облачността ще бъде променлива, често значителна, но почти без валежи. Сутринта в котловините на Западна България на места ще има намалена видимост. Максималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса.

В планините ще духа умерен до силен северозападен вятър. Температурата ще достигне около 8 градуса на 1200 метра и около 2 градуса на 2000 метра.

По Черноморието ще бъде предимно облачно, но без валежи. Максималните температури ще са между 16 и 18 градуса, а вълнението на морето – 2–3 бала.