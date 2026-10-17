Работата пред компютър може да увреди гърба и врата: Как да се предпазим?

Продължителното стоене пред компютър и неправилната стойка могат да причинят болки във врата, гърба и кръста. За да се избегнат тези проблеми, е необходимо работното място да бъде правилно организирано, а движението да стане част от ежедневието. Това обясни Борислав Чонгов, председател на Асоциацията на физиотерапевтите в България и преподавател в Националната спортна академия, в пред NOVA NEWS.

"Едно от най-лесните правила е горната част на монитора да бъде на нивото на очите", посочи специалистът.

По думите му, когато екранът е разположен твърде ниско, човек несъзнателно навежда главата и изнася врата напред. Това може да доведе до нарушения в стойката и състоянието, популярно като "чат врат".

Чонгов препоръча редовни кратки почивки и раздвижване по време на работа. Дори ставането от бюрото и ходенето до принтера могат да помогнат за намаляване на времето, прекарано в една позиция.

Специалистът обърна внимание и на физическите упражнения. Според него натоварването трябва да се увеличава постепенно, като се спазва правилна техника, особено при упражнения като мъртва тяга и клякане с щанга.

Физиотерапевтът демонстрира и упражнения с ластик, подходящи за домашни условия. Те са насочени към мускулите на горната част на тялото и могат да помогнат за компенсиране на продължителното обездвижване.

Основният му съвет е движението да не се ограничава само до тренировките, а да присъства редовно и през работния ден.