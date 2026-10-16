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14 000 безработни са започнали работа през септември

14 000 безработни са започнали работа през септември
БТА

Най-голям дял от свободните позиции има в образованието, преработващата промишленост, държавното управление

Около 14 000 безработни са започнали работа през септември с посредничеството на бюрата по труда. Заявените от работодателите свободни позиции са нараснали с 12% спрямо предходния месец.

На първичния пазар на труда са обявени 10 800 работни места, което е с 1141 повече от август, съобщи Агенцията по заетостта.

Към края на месеца равнището на регистрираната безработица е 5,43%, а броят на регистрираните безработни достига 154 096 души.

През септември 15 000 души са получили подкрепа за намиране на работа, професионално развитие или промяна на работното място. От тях 13 836 са безработни, започнали работа с посредничеството на бюрата по труда, а 1164 са заети, учащи и пенсионери, получили съдействие за промяна или развитие на професионалната си реализация.

Най-голям дял от свободните позиции е отчетен в образованието, преработващата промишленост, държавното управление, търговията и ремонта на автомобили. Търсене на кадри има и в административните и спомагателните дейности, хотелиерството и ресторантьорството, здравеопазването и социалната работа, отбелязва БТА.

През септември над 5280 икономически неактивни лица са мотивирани да предприемат стъпки към включване на пазара на труда. За достигането до хората извън заетостта и регистрираната безработица Агенцията по заетостта работи и чрез ромски медиатори, които подпомагат връзката им с бюрата по труда.

През програмите и мерките за субсидирана заетост работа са започнали още 505 души от уязвими групи, сред които хора с увреждания, младежи без професионален опит, лица над 55-годишна възраст и продължително безработни. От тях 445 са включени в проекти по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

Сред най-търсените професии са преподаватели, персонал, полагащ грижи за хора, продавачи, водачи на моторни превозни средства, оператори на стационарни машини и съоръжения, както и работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта. Работодателите търсят също стопански и административни специалисти, кадри за производство на храни, облекло и дървени изделия, служители в сферата на персоналните услуги, чистачи и помощници, както и работници по събиране на отпадъци.

 

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