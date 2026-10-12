"Тренд": 55% от българите смятат, че училището не подготвя децата за работа

Над половината българи - 55%, смятат, че училищното образование не подготвя достатъчно добре младите хора за пазара на труда. Това показват данните от национално представително проучване на социологическа агенция "Тренд", представено от Евелина Славкова по време на форум в курорта Албена.

Изследването е проведено между 10 и 16 септември сред 1000 пълнолетни граждани чрез преки интервюта. То е реализирано по поръчка на Националното сдружение на общините в Република България.

38% от анкетираните дават по-скоро лоша оценка на качеството на училищното образование в страната, докато 35% го определят като по-скоро добро. Едва 2% смятат, че образованието у нас е много добро.

Оценките за училищата по местоживеене са малко по-положителни. Според 35% от участниците качеството на образованието в тяхното населено място е по-скоро добро, а 25% са на противоположното мнение. Други 6% посочват, че в населеното им място няма училище.

Един от основните проблеми, откроени в изследването, е връзката между образованието и бъдещата професионална реализация.

Общо 55% от анкетираните смятат, че училището подготвя младите хора за пазара на труда в недостатъчна или много малка степен. Само 2% са на мнение, че учениците получават необходимата подготовка в много голяма степен.

Според участниците в проучването качеството на учителите има решаващо значение за доброто образование. 47% посочват преподавателите като един от най-важните фактори, а 43% открояват личната мотивация на учениците. Други 11% смятат, че частните уроци имат съществено влияние върху възможностите за добро образование.

Сред най-сериозните проблеми в училищата анкетираните посочват ниската дисциплина, недостатъчната индивидуална работа с учениците, недостига на квалифицирани преподаватели и качеството на преподаване.

По-добрата дисциплина е водещ приоритет за 47% от участниците, докато 33% настояват за повече практически умения. Сред останалите предложения са осъвременяване на учебните програми и по-ефективна превенция на агресията и тормоза.

Почти половината от запитаните смятат, че практическите занимания в училище трябва да бъдат значително повече.

Проучването показва и ограничена информираност за финансирането на образователната система. 47% от анкетираните заявяват, че изобщо не знаят как се финансират държавните и общинските училища, а други 28% са по-скоро незапознати с този процес.

Резултатите бяха представени на форума „Общините по-близо до училищата - от отговорности към реално участие“, част от годишната среща на Националното сдружение на общините в Република България.