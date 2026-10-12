Образователният министър: Семейството не трябва да бъде само „касичка“ за училището

Българската образователна система се нуждае от промяна на редица основни принципи, върху които функционира в момента. Това заяви министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев по време на форума „Общините по-близо до училищата – от отговорности към реално участие“ в рамките на Годишната среща на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) в Албена, цитиран от БТА.

Според него една от най-важните задачи е възстановяването на връзката между училището и семейството, която през годините постепенно е отслабнала.

Родителите не бива да бъдат само източник на средства

Министърът посочи, че дълго време семействата са били възприемани предимно като източник на материална подкрепа за учебния процес. Това според него е създало усещането, че училището трябва само да носи отговорността за образованието на децата.

Именно този модел трябва да бъде променен, смята проф. Вълчев.

Той подчерта, че мотивацията на учениците е сред ключовите фактори за успешно образование, а родителите имат незаменима роля за нейното изграждане.

„Училището не може да се справи само“

По думите на образователния министър обучението не приключва със звънеца за последния час. Семейството трябва да подкрепя детето, да насърчава любопитството му и да продължава образователния процес у дома.

„Можеш да научиш едно дете на азбуката, да започне да срича, но ако вкъщи не го насърчават да продължи да чете, да му посочват интересни заглавия, докато то само вече започне да се ориентира сред авторите, образователната система, която и да е тя, където и да се намира по света, няма как да изпълни своите задачи“, заяви проф. Вълчев.

Според него успешното образование изисква споделена отговорност между училището и родителите, а не прехвърляне на всички задължения върху учителите.