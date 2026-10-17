Избраха първите младежки президент и вицепрезидент на България

Стефан Калинов и Йоана Георгиева бяха избрани съответно за първите младежки президент и вицепрезидент на България в рамките на образователната инициатива "Младите в обувките на президентската институция".

Националният финал се проведе на 17 октомври в София, като събра шест кандидатпрезидентски двойки, преминали през регионалните кръгове в София, Пловдив, Русе, Варна, Бургас и Търговище.

Проектът е организиран от сдружение "Активни политики" и има за цел да насърчи гражданската активност на младите хора, като им даде възможност да се запознаят отблизо с правомощията и отговорностите на президентската институция.

По време на инициативата участниците преминаха през обучения по Конституция, изборен процес, разделение на властите и лидерство. Те трябваше да представят свои президентски каузи, да защитават решения и да отговарят на въпроси от млади журналисти.

Във финалния етап кандидатите представиха платформите си, участваха в дебати и преминаха през гласуване с участието на публиката.

В регионалните събития се включиха над 300 души, които имаха възможност да оценят представянето на кандидатите.

Инициативата се осъществява в партньорство с Клуба на нестопанските организации - Търговище и с финансиране от Европейския съюз и фондация "Институт Отворено общество - София".

Изборът на младежки президент и вицепрезидент е част от образователна симулация, а не от официалния изборен процес в България.