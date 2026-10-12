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Божидар Божанов: Защо сайтът на президентството няма домейн на кирилица "президент.бг"

Божидар Божанов: Защо сайтът на президентството няма домейн на кирилица "президент.бг"
БТА

Сайтът на президентството още не използва българската форма на кирилицата, посочи Божанов

Сайтът на президентството не поддържа адреса си на кирилица, а съдържанието предпочита руската форма на кирилица, вместо да използва българската. Това написа съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов във фейсбук страницата на партията.

Щом Йотова толкова много иска всичко да е на кирилица, защо президентството няма домейн "президент.бг" - това не просто се поддържа технически, а е задължение“, пита Божанов и цитира и съответната наредба от Закона за електронното управление, писана лично от него преди десетилетие.

Там е записано, че официалните домейни, използвани от административните органи, трябва да са в националните домейни от първо ниво (ccTLD) – ".bg" на латиница и ".бг" на кирилица [..].

"Да, формално президентът не е административен орган, но ако води такава тежка борба за кирилицата, би трябвало за 9 години вицепрезидент и 9 месеца президент това общо изискване да е било приложено и към президентството", смята Божанов. 

Той отбелязва, че докато е бил министър на електронното управление, е започнал инициатива за използване на българска форма на кирилица.

"Пример за това е малкото "г" и "т" да приличат на ръкописните, а не на главните печатни. Според част от правилата, които публикувах тогава за обществено обсъждане и впоследствие бяха приети, в интернет страниците се ползват само шрифтове, които включват знаците от българската форма на кирилицата", посочи Божанов, като добави, че редица институции вече са сменили шрифтовете на сайтовете и използват българската форма на кирилицата.

"Сайтът на президентството обаче още не използва българската форма на кирилицата, а кара с руската. Явно борбата за кирилицата е само на думи. Но като стигнем до реалните букви, се разчита на наши инициативи през годините", отбеляза той.

 

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