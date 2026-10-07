Божидар Божанов: Йотова и Радев ретранслират тезите на Лавров

"Йотова и Радев ретранслират тезата на Лавров." Това заяви Божидар Божанов пред bTV, коментирайки войната в Украйна, напрежението в Черно море и свикването на Консултативния съвет за национална сигурност.

По думите му КСНС трябва да бъде мястото, на което институциите да бъдат информирани за ситуацията и да постигнат стратегически консенсус по въпросите на националната сигурност.

"Националната сигурност е стратегически въпрос. Тя не е просто кризисен щаб, който да реши какво правим в конкретния случай", каза Божанов.

Той настоя България да изпрати нота до Русия заради действията в Черно море и КСНС да се обедини около позиция за незабавно прекратяване на огъня във войната в Украйна.

"Украйна е декларирала готовност за спиране на огъня и настояваме и Русия да декларира готовност и да се премине към мирни преговори", заяви Божанов.

Той отправи остри критики към Илияна Йотова и Румен Радев.

"Лошото е, че Йотова и в ООН, и Радев в България ретранслират тезата на Лавров. Начинът да има мир е да спре огънят веднага и след това да започнат мирни преговори", каза той.

Божанов коментира и случая с "Петричкия Ескобар", като постави въпроса дали президентството и Комисията по помилванията са били информирани за появилото се видео от затворническата болница преди решението за помилване.

По думите му поисканото от "Демократична България" изслушване по случая е било отхвърлено от управляващите.