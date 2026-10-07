КСНС ще се проведе след заседанието на Министерския съвет

На 7 октомври от 13 часа в сградата на президентската институция ще бъде проведено заседание на Консултативния съвет по национална сигурност (КСНС). То е свикано от президента Илияна Йотова. Поводът е попадането на дронове в два търговски кораба в Изключителната икономическа зона на българската акватория в Черно море в ранните часове на 6 октомври. Атаката е била източно от нос Свети Атанас и град Бяла в икономическата акваторията на България.

Темата на заседанието е: „Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна“. На заседанието се очаква да бъдат обсъдени рисковете за сигурността в Черно море и потенциалните заплахи за критичната инфраструктура на страната, свързани с продължаващата война в Украйна.

Таралеж припомня - единият кораб е потънал след сериозни структурни повреди. На борда на втория е избухнал пожар, а 18-членният му екипаж е евакуиран и спасен от български ферибот.

Предишното заседание на КСНС беше на 18 февруари 2025 г. То беше на тема: „Рискове и заплахи пред националната сигурност, произтичащи от разпространението на наркотични и упойващи вещества сред подрастващото поколение и злоупотребата с тях".