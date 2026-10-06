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Илиян Василев: Един обикновен дрон трудно би потопил кораб

Илиян Василев: Един обикновен дрон трудно би потопил кораб
Снимка: Личен архив

Това е моментът, в който трябва да се говори с НАТО, а не да се снишаваме, категоричен е дипломатът

Направих справка с украински и български експерти. Според тях пораженията, необходими за потапяне на кораб, трудно могат да бъдат обяснени с един обикновен дрон. Но тук трябва да изчакаме техническата експертиза. Това написа бившият посланик на България в Русия Илиян Василев.
 
"Особено важен е разказът на капитана на повредения кораб, според когото взривът е дошъл под водата. Ако това бъде потвърдено и става дума за торпедо или друг подводен боеприпас, версията за обикновена атака с въздушен дрон отпада и възниква съвсем друг въпрос - дали атаката не е извършена от подводница.
Ако се потвърди използването на торпедо, в Черно море кръгът на възможните извършители се стеснява драматично - само до руските.
И тук вече залогът за България е съвсем различен.
Днешната атака е извършена в българската изключителна икономическа зона, а единият кораб е потънал и съдбата на екипажа му все още не е изяснена. Българското правителство я определи като грубо нарушение на международното и морското право.
Затова не бихме могли да си позволим да чакаме пасивно резултатите, ако има данни за военна атака. Член 4 на НАТО не е член 5 и не означава автоматично задействане на колективна отбрана. Той е именно механизмът за консултации, когато според една държава е застрашена нейната сигурност и сигурността на цялото корабоплаване.
Това е моментът, в който трябва да се говори с НАТО, а не да се снишаваме.
И още нещо - ако бъде потвърдено участие на руски военни средства, въпросът вече няма да бъде само за поредния инцидент в Черно море. Ще бъде въпрос за пряко разширяване на военния риск към територията и сигурността на държава от НАТО.
Предупредих, именно защото познавам Путин, той ще ескалира агресията си не към страните с твърда подкрепа за Украйна, а към България, която е слабото звено. Защото знае, че ще се огънем.
Получава най-голям ефект при най-малък риск, защото Радев има комплекс и няма да реагира", пише Василев. 

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