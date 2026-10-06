Илияна Йотова свиква Консултативния съвет за национална сигурност

На 7 октомври, сряда, от 13.00 часа държавният глава Илияна Йотова свиква в президентската институция заседание на Консултативния съвет за национална сигурност.

Темата е „Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна“.

“Два търговски кораба са били атакувани с дронове около 3:00 часа тази нощ в българската изключителна икономическа зона”.

Това съобщи премиерът Румен Радев по-рано днес след среща с представители на институциите във връзка с поразените от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море. Инцидентът е станал на около 70 морски мили източно от Бяла. По думите на Радев атаката е потвърдена от екипажите на двата кораба.

“Единият плавателен съд, който е плавал под флага на Того, е потънал. На място се е отправил българският ро-ро кораб „Диоскурия“, който по това време се е намирал в района и е видял взрива. „Диоскурия“ е открил обърната лодка, три обърнати плота и спасителни жилетки. До момента обаче няма открити хора. Екипажът на потъналия кораб остава в неизвестност. Вторият кораб е бил ударен и на борда му е избухнал пожар. Екипажът е успял да се евакуира. Двама ранени са били взети от бърз плавателен съд на Военноморските сили и се транспортират към Варна. Единият от пострадалите е с изгаряния, а другият е с травма в областта на главата. Във Варна са мобилизирани медицински екипи от Военноморската болница, които ще окажат необходимата помощ. Останалите 16 души от екипажа на втория кораб се транспортират към брега с патрулен катер на „Гранична полиция“.

По информацията, представена от Радев, 11 от членовете на екипажа са турски граждани, а седем са индийски граждани.

Вторият кораб е превозвал пшеница и е плавал на юг. Потъналият кораб е бил с курс на север, като засега няма информация за товара му.

Радев определи атаката като недопустима и заяви, че тя представлява сериозен риск за корабоплаването в Черно море.

„Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на международното право“.

По думите му подобни действия допълнително затрудняват корабоплаването в Черно море, увеличават застрахователните разходи и създават допълнителни рискове за търговския транспорт.

„Ако не се сложи край навреме, тази война ще продължи да разширява своя пространствен обхват и да повишава риска дори от глобален конфликт“.

Премиерът съобщи още, че България следи друг повреден кораб, който е без екипаж и се намира в дрейф. Плавателният съд е бил ударен през август, а системата му за управление е отказала. Преди два дни той е бил облетян от българските Военновъздушни сили.

При евентуално приближаване на кораба към българския бряг са в готовност „Морска администрация“, Военноморските и Военновъздушните сили, както и специалните сили.

„Няма да допуснем по никакъв начин българският бряг да бъде застрашен от дрейфуващи кораби“, категоричен беше Радев.

В района се извършва и разузнаване за евентуални разливи и замърсяване на морската среда.

Спасителната операция се ръководи от Морския спасителен координационен център във Варна и продължава. Българските власти продължават издирването на членовете на екипажа на потъналия кораб.

Както по-рано съобщихме - в акваторията на Черно море, източно от град Бяла и нос Свети Атанас, се провежда мащабна спасителна операция. До извънредната ситуация се стигна след координирани атаки с дронове срещу търговски кораби в района. Според информация на специализирания портал Maritime.bg, това е първото подобно нападение срещу плавателни съдове в Изключителната икономическа зона (ИИЗ) на България.

В центъра на спасителната акция се озова плаващият под български флаг ро-ро/пътнически ферибот DIOSCURIA, който незабавно промени курса си, за да окаже помощ на бедстващите екипажи.

По предварителни данни мишена на въздушните удари са станали два търговски съда. Това са корабът за генерални товари ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, и плаващият под флага на Палау моторен кораб ABLE.

Вследствие на атаката ALFA WATAN претърпя критични повреди и потъна източно от българските брегове, като към момента все още няма официална информация за съдбата на неговия екипаж. На борда на другия атакуван кораб, ABLE, е избухнал сериозен пожар. Това е принудило целия 18-членен екипаж да напусне плавателния съд. Всички те са успешно евакуирани и приети на борда на българския ферибот DIOSCURIA.

Сред спасените моряци има ранени, на които е оказана първа медицинска помощ директно от българския екипаж. В момента на борда се координира спешна последваща евакуация на пострадалите към болници на сушата. Към този час произходът на безпилотните летателни апаратиостава в процес на изясняване от компетентните органи.