Румен Радев: Още не е ясно чии са дроновете, паднали върху кораби в българска акватория

Още не мога да кажа от коя страна са дроновете, но е ясно - или са руски, или са украински, каза пред журналисти премиерът Румен Радев, който присъства на изложението Inter Drone Expo 2026 в София.

Атаката е комплексна с морски и с въздушен дрон, тепърва ще се опитаме да установим откъде е дошла, добави той, цитиран от БТА.

Радев посочи още, че във видеоконферентна връзка с членовете на Съвета на ЕС, която е била по повод конкурентоспособността и решаване на енергийните проблеми пред Европа, е изложил всичко, което се случва в момента в нашето изключително икономическо пространство, което е изключително обезпокоително.

Все още нямаме информация за товара на кораба, който потъна, на другия е имало пшеница, каза още той.

По-рано премиерът съобщи, че около 3:00 часа в изключителната българска икономическа зона на Черно море са атакувани два търговски кораба с дронове - морски и въздушни. И на двата кораба са нанесени поражения, посочи Радев.

Все повече ще виждаме безпилотни системи във всички сфери – там, където човек не може да достигне, където зоната е рискова, изисква се изключителна прецизност, ефикасност и ефективност или липсват достатъчно хора. Това каза министър-председателят при откриването на Inter Drone Expo 2026. Той посочи, че безпилотните системи вече имат приложение в земеделието, медицината, промишлеността, логистиката и военното дело.

Министър-председателят обясни, че причината да закъснее за началото на изложението е инцидент с плавателни съдове в българската изключителна икономическа зона. По думите му около 3:00 ч. в резултат на комбинирана атака с морски и въздушни дронове е бил потопен транспортен кораб, а екипажът му е в неизвестност. В мащабната спасителна операция ще бъдат включени и дронове, наред със самолети, вертолети и бързи катери, посочи премиерът. Екипажът на втория кораб е спасен, допълни той.

Радев отбеляза, че случилото се показва значението на безпилотните системи както в ежедневието, така и в отношенията между държавите. „Тук вече не говорим просто за някакви дейности. Тук говорим, че една съвременна война не може оттук нататък да се води без такива системи“, каза министър-председателят.

По думите му във войната в Украйна безпилотните системи „поставят границата между поражението и победата“, като същевременно на тях може да се разчита и за постигането на мир.

Министър-председателят припомни, че преди две години по негова инициатива и под негов патронаж българската армия е провела първото дрон състезание. Той определи тогавашното развитие като „трудно, мъчително прохождане“, но посочи, че само за две години прогресът е огромен.

Вече имаме FPV дронове, които се произвеждат в България, а операторите от българската армия боравят умело с тези системи, със системи за разузнаване и дронове камикадзе, каза премиерът.

Според него пред всички стои въпросът как високотехнологичните постижения да бъдат използвани в полза на човечеството и как да се създадат по-добри средства за защита срещу същите тези системи, когато се използват с деструктивно намерение.

„Отговорността е огромна пред всички нас заедно да можем да развиваме такива високотехнологични системи“, каза той. Министър-председателят изрази гордост, че в България се разработват технологии в областта на безпилотните системи. Той подчерта ролята на представителите на науката, бизнеса, държавните институции и местната власт за развитието на сектора.

По думите му голяма част от представените на изложението системи не са прототипи, а вече се използват. Той посочи, че български разработки са на въоръжение в българската армия и намират приложение в различни сектори на икономиката.

Това дава увереност, че България се нарежда на световната карта в областта на високите технологии и безпилотните системи, каза премиерът. Според него бъдещето е в интеграцията на потенциала на науката, държавното ръководство и бизнеса, както и в сътрудничеството с водещи компании и държави.

Министър-председателят отбеляза, че ако преди десетилетия потенциалът на една държава се е измервал с нивото и обема на индустрията и финансите, днес той се измерва с науката, високите технологии и хората, които имат капацитета, способностите и знанията да развиват тази област.

Той пожела успех на изложението и на разработчиците, производителите и научните звена, като изрази надежда проектите и разработките им да намират по-бързо реализация в реалния живот. По думите му безпилотните системи и изкуственият интелект са сред най-динамичните области, от които зависи бъдещето.