Привържениците на Рома може да останат без право да посещават гостуванията на отбора до края на сезон 2026/27, съобщава италианският вестник “Ил Месаджеро”. Възможната санкция се обсъжда след сблъсъци с фенове на Торино на магистрала А1 в събота, 21 ноември. Окончателно решение все още няма.

Инцидентът е станал в района на бензиностанция “Арно Ест”, недалеч от Флоренция. Феновете на Рома пътували към Парма, а тези на Торино - към Неапол. Двете групи попаднали в задръстване заради ремонт на магистралата. При последвалите сблъсъци били повредени няколко микробуса на привърженици на Торино.

Според част от италианските медии няколко души са потърсили медицинска помощ. Засега няма потвърдена информация за тежко ранени, а обстоятелствата около инцидента се изясняват.

През януари 2026 г. сблъсъци между фенове на Рома и Фиорентина на същата магистрала доведоха до забрана за гостувания и за двете агитки до края на предишния сезон. Привържениците на Торино пък наскоро са получили право отново да пътуват за мачовете на отбора си след продължителни ограничения.

Първият мач, който може да бъде засегнат от евентуалната санкция, е гостуването на Рома на Болоня на 4 декември. Продажбата на билети за сектора за гости остава спряна в очакване на решение.