Акциите на Nvidia скочиха с над 30% в понеделник, след като компанията обяви, че незабавно връща Дженсън Хуанг на поста главен изпълнителен директор и президент, предава POLITICO.

Книжата на технологичния гигант поскъпнаха с до 36% – най-големият им скок в рамките на един ден от 2000 г. насам, след завръщането на ексцентричния лидер, чието отстраняване преди това срина акциите с близо 28%. Възходящата инерция в понеделник обхвана и други производители на чипове и компании, свързани с изкуствения интелект, чиито акции и основни пазарни индекси също отбелязаха рязък ръст.

Това движение обърна тенденцията на широките разпродажби в технологичния сектор през последните две седмици – срив, предизвикан отчасти от напускането на Хуанг и голямото първично публично предлагане (IPO) на Anthropic, на фона на опасенията на инвеститорите относно устойчивостта на огромните инвестиции в изграждането на центрове за данни.

Президентът Доналд Тръмп, който заяви, че е изиграл решаваща роля в убеждаването на борда на Nvidia да промени решението си и да върне Хуанг, коментира в интервю за CNBC в понеделник, че „инвеститорите трябва да бъдат много щастливи“ от новината.

Той намекна, че се е намесил след борсовите разпродажби, последвали междинните избори: „Гледах как страната ни губи 5 трилиона долара заради едни лоши избори.“

„Ако не се бях намесил, вероятно дълго време щяхте да имате една много тъжна Nvidia“, каза президентът. „Мисля, че сега Дженсън ще бъде още по-мотивиран. Мисля, че той иска да се докаже пред света.“

Тръмп отхвърли опасенията за балон при изкуствения интелект с аргумента, че „една от големите ни звезди отново е в играта“. Той сравни подкрепата си за Хуанг с предишната си защита на Илон Мъск, заявявайки: „Нямаше да имате Илон, ако не бях аз.“

„Използвахте думата национално съкровище – чудесно е“, добави президентът. „Трябва да защитаваме нашите блестящи умове, защото нямаме достатъчно такива.“