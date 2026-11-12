Шпионски скандал, афери и 600 млрд. долара загуби: Кой ще спасява Nvidia?

Технологичният свят и финансовите пазари очакват с напрежение решението на борда на директорите на Nvidia относно бъдещето на съоснователя и главен изпълнителен директор Дженсън Хуанг. Макар Хуанг да няма изявен наследник, анализатори и инвеститори вече посочват две имена като най-вероятни кандидати да поемат поста – поне в краткосрочен план, съобщава агенция Reuters.

Потенциалните наследници: Финансист или инженер?

Според пазарните наблюдатели двамата основни претенденти за временни или постоянни заместници на Хуанг са главният финансов директор Колет Крес и топ инженерът Иън Бък.

59-годишната Крес се очертава като най-простия и логичен избор за запълване на лидерския вакуум в краткосрочен план, тъй като тя редовно участва редом до Хуанг в представянето на тримесечните финансови отчети на компанията. Крес се присъединява към Nvidia през 2013 г. след дългогодишна кариера в технологични гиганти като Microsoft, Cisco и производителя на чипове Texas Instruments.

Иън Бък обаче се смята за фаворит, ако бордът търси дългосрочно решение. Според Джош Гилбърт, водещ анализатор в платформата за търговия eToro, постоянният пост е съвсем различна история, тъй като предимството на Nvidia идва от нейните технологии и бордът вероятно ще иска инженер начело. Бък работи в компанията от 2004 г., има докторска степен от Станфордския университет и е ключовата фигура зад разработването на софтуерната платформа CUDA – системата, която държи разработчиците на изкуствен интелект (AI) обвързани с хардуера на Nvidia. В момента той ръководи звеното за хипермащабни AI продукти (hyperscale AI).

Платформата за прогнози Polymarket отчита 83% вероятност Хуанг да подаде оставка или да бъде отстранен до края на годината. Залозите за негов наследник поставят Иън Бък на първо място, следван от Колет Крес, макар обемът на търговия на този пазар да остава сравнително малък.

Натискът заради Китай и заобикалянето на санкциите

Дискусиите за отстраняването на Хуанг съвпадат с разследване за пробиви в американския експортен контрол. Главният технологичен кореспондент на агенцията за Китай Едуардо Баптиста разкри, че Северозападният политехнически университет – китайско висше училище с тесни връзки с армията на Пекин, включено в черния списък на САЩ – е успяло да закупи мощни AI чипове H200 на Nvidia през миналия месец.

Самата Nvidia не е участвала директно в сделката, която е осъществена чрез местен китайски посредник. Въпреки това разкритието подновява дебатите във Вашингтон, където от 2022 г. насам действат строги ограничения, целящи да спрат достъпа на Китай до най-модерния хардуер за обучение на изкуствен интелект. През последните години самият Дженсън Хуанг многократно лобира за разхлабване на тези рестрикции с аргумента, че технологичното превъзходство на САЩ в световен мащаб се гарантира най-добре, като китайската индустрия бъде държана зависима от американските чипове.

Бекграунд: Как се стигна до кризата на върха в Nvidia?

Настоящата несигурност около 63-годишния Дженсън Хуанг е безпрецедентна за компанията, която той съосновава през 1993 г. и превръща в световен лидер на AI революцията с пазарна оценка от около 4 трилиона долара. Кризата избухна в рамките на няколко дни след поредица от разкрития в американските медии, започнали с новината в началото на ноември, че бордът на директорите започва независимо разследване заради подозрения, че Хуанг е бил обект на операция на чуждестранно разузнаване. Американските служби проверяват дали китайската бизнесдама Алис Хуанг, с която шефът на Nvidia е имал извънбрачна връзка, е действала като шпионин за Пекин и е съдействала за пренасочването на чипове за милиарди долари към Китай.

Напрежението ескалира рязко, след като The New York Times съобщи, че Хуанг е имал паралелна извънбрачна връзка и с вицепрезидента на Nvidia по въпросите на здравеопазването Кимбърли Пауъл, която е била негов пряк подчинен – сериозно нарушение на корпоративната етика. След последвали публикации в The Wall Street Journal, че бордът се готви да го отстрани, акциите на Nvidia се сринаха с над 8% в извънборсовата търговия и за по-малко от седмица компанията изгуби около 600 милиарда долара от пазарната си стойност. В същото време Хуанг е изправен пред призовка за изслушване при закрити врата в Конгреса на САЩ заради риска за националната сигурност, въпреки че президентът Доналд Тръмп публично го защити като „почтен човек“.