Nvidia ограничава достъпа на китайски компании до услугите на партньорите си в центровете за данни

Американският гигант в производството на чипове Nvidia нарежда на партньорите си в центровете за данни да намалят работата с китайски клиенти, съобщи Financial Times във вторник. Клиентите на Nvidia, предлагащи облачни услуги, вече трябва да продават поне 51% от услугите си на компании извън Китай, съобщи FT, позовавайки се на петима запознати с въпроса. Новите правила засягат само бъдещи договори, а не съществуващи, се казва в доклада.

Nvidia нито потвърди, нито отрече информацията пред AFP, но в изявлението се казва, че "центровете за данни и облаците, изградени върху американски чипове, са основата, от която американските производители на модели и приложения се нуждаят, за да се конкурират в световен мащаб".

"Дългогодишната политика на САЩ насърчава всеки облак да надгражда върху американската инфраструктура и да печели бизнес, където може", се казва в изявлението.

"Америка не може да спечели състезанието с изкуствен интелект, освен ако американската инфраструктура за изкуствен интелект не спечели по целия свят, ако световните облаци разчитат на чипове, произведени в чужбина, слоевете и приложенията на моделите също ще бъдат изградени в чужбина."

На въпрос относно доклада говорителката на китайското външно министерство Мао Нинг заяви, че не е запозната с него.

"По принцип ние непрекъснато се надяваме, че всички страни могат да осигурят справедлива, прозрачна и недискриминационна бизнес среда за компании от всички страни, включително китайски компании", каза тя.

Китай и Съединените щати са в надпревара за доминация в бързо развиващия се сектор на изкуствения интелект.

През последните месеци двете страни се обвиняват взаимно в кражба на технологии за изкуствен интелект и компрометиране на сигурността. Nvidia е най-ценната компания в света благодарение на глобалния стремеж за изграждане на центрове за данни, оборудвани със специализирани компютърни чипове и друг хардуер, който захранва системи с изкуствен интелект.