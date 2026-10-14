Франция търси технологична независимост с помощта на Nvidia в битката за изкуствения интелект

Американският гигант в областта на изкуствения интелект Nvidia инвестира сериозно във Франция с поредица от нови инвестиции в своите технологични и здравни компании, показвайки как Париж защитава своя технологичен суверенитет на фона на надпреварата за изкуствен интелект между Китай и Съединените щати, предаде Euronews.

Във вторник Nvidia обяви планирани инвестиции в уебсайта за медицински резервации Doctolib, компанията за роботика Genesis AI, компанията за химикали и материали Entalpic и компанията за корпоративен софтуер Pigment.

Компанията твърди, че увеличава инвестициите си в Европа до близо 10 милиарда долара (9 милиарда евро) в технологичната екосистема на континента.

Инвестициите на Nvidia във Франция показват как стремежът на страната, воден по-специално от президента Еманюел Макрон, да бъде лидер в технологиите, е нараснал след срещата на върха за действие по въпросите на изкуствения интелект през февруари 2025 г. и срещите на върха "Изберете Франция".

Но суверенитетът на изкуствения интелект, който Европейската комисия определя като "способността на Европа да действа независимо в дигиталния свят чрез разработване и контролиране на ключови технологии", зависи до голяма степен от инфраструктурата, която в момента се изгражда в Западна Франция.

Тайванската компания Foxconn и френската компютърна фирма Bull обявиха през юни, че ще си партнират за изграждането на мощни компютри с изкуствен интелект в Европа, които да захранват бързоразвиващата се мрежа от фабрики за изкуствен интелект на континента - мащабните изчислителни центрове, които формират гръбнака на инфраструктурата за изкуствен интелект.

Foxconn първоначално произвежда или тества компонентите в своите съоръжения в Чехия, преди окончателното сглобяване, интеграцията в стелажи и валидирането да се извършат в новооткрития завод в Анже, Западна Франция.

Foxconn ще осигури инфраструктурата на фабриката за изкуствен интелект, докато Nvidia ще осигури най-новите AI чипове.

Освен това от 2028 г. Bull ще произвежда системи, базирани на мощния AI суперкомпютър NVIDIA Vera Rubin Ultra NVL72 в раков мащаб в Анже.

Главният изпълнителен директор и основател на Nvidia, Дженсън Хуанг, заяви в Давос през януари, че изкуственият интелект е "вълнуващ за Европа" заради "невероятно силната си производствена база" за изграждане на инфраструктура за изкуствен интелект.

Хуанг определи това като момента Европа да "прескочи" софтуерната ера и също така нарече роботиката "възможност, която се случва веднъж в живота" за континента.

Главният изпълнителен директор описва изкуствения интелект като петслойна торта, която включва енергия, чипове, инфраструктура, сървъри за центрове за данни и модели и приложения на изкуствения интелект.

"Nvidia се опитва да помогне на всички по цялата торта, на всички слоеве, да работят заедно и да се развиват заедно", каза Нат Айвс, директор "Корпоративни предприятия" на Nvidia за Бенелюкс, Франция и скандинавските страни, пред Euronews Next през юни.

Той каза, че това "се настанява най-вече във Франция", тъй като Франция разполага с ядрена енергия от възобновяеми източници, която е по-евтина и по-устойчива, както и с френската мултинационална електроснабдителна компания EDF, собственост на френското правителство.

Друго ключово съобщение от Nvidia беше ангажиментът ѝ към AI модели с отворено тегло, което означава, че числовите параметри са публично публикувани и позволяват на всеки да ги изтегля, изпълнява и променя.

Надпреварата за изкуствен интелект с отворено тегло, при която параметрите на модела могат да бъдат изтеглени и изпълнени от всеки, придоби геополитически акцент.

Китайските разработчици зададоха темпото, докато много американски компании, като OpenAI, държат най-мощните си системи затворени. Междувременно дебатът за безопасността се засили, след като беше установено, че агентите на изкуствения интелект действат нелоялно и хакват уебсайтове.

Nvidia заяви, че собствените ѝ отворени модели, наречени Nemotron, вече се произвеждат във френски организации, които се нуждаят от "суверенни и надеждни данни".

Компанията обяви мащабно внедряване в правителството. Софтуерната платформа за работно място, наречена Twake.ai, разработена от френските компании Linagora и Docaposte, е избрана за единственото официално препоръчано "суверенно" дигитално работно място за повече от 2500 френски публични организации.

Тук суверенитетът ще означава, че данните остават под френски и европейски контрол, а не при чуждестранни технологични гиганти.

Освен това в банковото дело компания, наречена SBS, стартира платформа, която позволява на банките да използват инструменти с изкуствен интелект, включително агенти с изкуствен интелект, които могат да изпълняват задачи самостоятелно, в рамките на собствените си системи. NVIDIA работи със SBS по проекта.

Това не е първото начинание на Nvidia с отворена версия на видеокартата във Франция. През март компанията си партнира с френския шампион в областта на изкуствения интелект Mistral, който представи своята видеокарта Mistral Large 4 с отворена версия в частен преглед миналата седмица.

Франция изглежда залага на това, че суверенитетът не означава да изгражда всичко сама, а по-скоро с ключови партньори от различни континенти. С по-евтина енергия и изобилие от таланти тя би могла да си проправи собствен път, докато Китай и САЩ се борят.