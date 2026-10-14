Новини
Търси
Подкаст
Наука

Франция търси технологична независимост с помощта на Nvidia в битката за изкуствения интелект

Франция търси технологична независимост с помощта на Nvidia в битката за изкуствения интелект
Снимка: Pixabay

Американската компания разширява инвестициите си в Европа до близо 10 млрд. долара, докато Париж се стреми да изгради собствена инфраструктура за изкуствен интелект и да намали зависимостта си от чуждестранни технологични гиганти

Американският гигант в областта на изкуствения интелект Nvidia инвестира сериозно във Франция с поредица от нови инвестиции в своите технологични и здравни компании, показвайки как Париж защитава своя технологичен суверенитет на фона на надпреварата за изкуствен интелект между Китай и Съединените щати, предаде Euronews.

Във вторник Nvidia обяви планирани инвестиции в уебсайта за медицински резервации Doctolib, компанията за роботика Genesis AI, компанията за химикали и материали Entalpic и компанията за корпоративен софтуер Pigment.

Компанията твърди, че увеличава инвестициите си в Европа до близо 10 милиарда долара (9 милиарда евро) в технологичната екосистема на континента.

Инвестициите на Nvidia във Франция показват как стремежът на страната, воден по-специално от президента Еманюел Макрон, да бъде лидер в технологиите, е нараснал след срещата на върха за действие по въпросите на изкуствения интелект през февруари 2025 г. и срещите на върха "Изберете Франция".

Но суверенитетът на изкуствения интелект, който Европейската комисия определя като "способността на Европа да действа независимо в дигиталния свят чрез разработване и контролиране на ключови технологии", зависи до голяма степен от инфраструктурата, която в момента се изгражда в Западна Франция.

Тайванската компания Foxconn и френската компютърна фирма Bull обявиха през юни, че ще си партнират за изграждането на мощни компютри с изкуствен интелект в Европа, които да захранват бързоразвиващата се мрежа от фабрики за изкуствен интелект на континента - мащабните изчислителни центрове, които формират гръбнака на инфраструктурата за изкуствен интелект.

Foxconn първоначално произвежда или тества компонентите в своите съоръжения в Чехия, преди окончателното сглобяване, интеграцията в стелажи и валидирането да се извършат в новооткрития завод в Анже, Западна Франция.

Foxconn ще осигури инфраструктурата на фабриката за изкуствен интелект, докато Nvidia ще осигури най-новите AI чипове.

Освен това от 2028 г. Bull ще произвежда системи, базирани на мощния AI суперкомпютър NVIDIA Vera Rubin Ultra NVL72 в раков мащаб в Анже.

Главният изпълнителен директор и основател на Nvidia, Дженсън Хуанг, заяви в Давос през януари, че изкуственият интелект е "вълнуващ за Европа" заради "невероятно силната си производствена база" за изграждане на инфраструктура за изкуствен интелект.

Хуанг определи това като момента Европа да "прескочи" софтуерната ера и също така нарече роботиката "възможност, която се случва веднъж в живота" за континента.

Главният изпълнителен директор описва изкуствения интелект като петслойна торта, която включва енергия, чипове, инфраструктура, сървъри за центрове за данни и модели и приложения на изкуствения интелект.

"Nvidia се опитва да помогне на всички по цялата торта, на всички слоеве, да работят заедно и да се развиват заедно", каза Нат Айвс, директор "Корпоративни предприятия" на Nvidia за Бенелюкс, Франция и скандинавските страни, пред Euronews Next през юни.

Той каза, че това "се настанява най-вече във Франция", тъй като Франция разполага с ядрена енергия от възобновяеми източници, която е по-евтина и по-устойчива, както и с френската мултинационална електроснабдителна компания EDF, собственост на френското правителство.

Друго ключово съобщение от Nvidia беше ангажиментът ѝ към AI модели с отворено тегло, което означава, че числовите параметри са публично публикувани и позволяват на всеки да ги изтегля, изпълнява и променя.

Надпреварата за изкуствен интелект с отворено тегло, при която параметрите на модела могат да бъдат изтеглени и изпълнени от всеки, придоби геополитически акцент.

Китайските разработчици зададоха темпото, докато много американски компании, като OpenAI, държат най-мощните си системи затворени. Междувременно дебатът за безопасността се засили, след като беше установено, че агентите на изкуствения интелект действат нелоялно и хакват уебсайтове.

Nvidia заяви, че собствените ѝ отворени модели, наречени Nemotron, вече се произвеждат във френски организации, които се нуждаят от "суверенни и надеждни данни".

Компанията обяви мащабно внедряване в правителството. Софтуерната платформа за работно място, наречена Twake.ai, разработена от френските компании Linagora и Docaposte, е избрана за единственото официално препоръчано "суверенно" дигитално работно място за повече от 2500 френски публични организации.

Тук суверенитетът ще означава, че данните остават под френски и европейски контрол, а не при чуждестранни технологични гиганти.

Освен това в банковото дело компания, наречена SBS, стартира платформа, която позволява на банките да използват инструменти с изкуствен интелект, включително агенти с изкуствен интелект, които могат да изпълняват задачи самостоятелно, в рамките на собствените си системи. NVIDIA работи със SBS по проекта.

Това не е първото начинание на Nvidia с отворена версия на видеокартата във Франция. През март компанията си партнира с френския шампион в областта на изкуствения интелект Mistral, който представи своята видеокарта Mistral Large 4 с отворена версия в частен преглед миналата седмица.

Франция изглежда залага на това, че суверенитетът не означава да изгражда всичко сама, а по-скоро с ключови партньори от различни континенти. С по-евтина енергия и изобилие от таланти тя би могла да си проправи собствен път, докато Китай и САЩ се борят.

 

Още по темата

Министър Найденов: Изкуственият интелект влиза в правосъдието, но с човешки контрол

Министър Найденов: Изкуственият интелект влиза в правосъдието, но с човешки контрол

Алпинист повярва на изкуствения интелект и се оказа в капан под скала

Алпинист повярва на изкуствения интелект и се оказа в капан под скала

Кристалина Георгиева: Изкуственият интелект ще засегне 60% от работните места в развитите страни

Кристалина Георгиева: Изкуственият интелект ще засегне 60% от работните места в развитите страни

Тръмп награди Илон Мъск за приноса му към развитието на изкуствения интелект

Тръмп награди Илон Мъск за приноса му към развитието на изкуствения интелект

Тръмп: "Изкуствен интелект" е грешен термин, използвайте "суперинтелект"

Тръмп: "Изкуствен интелект" е грешен термин, използвайте "суперинтелект"

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Наука

НАСА открива следи от живот на Марс

НАСА открива следи от живот на Марс

Магнитна буря удря Земята днес

Магнитна буря удря Земята днес

Два руски спътника падат към Земята, проваля се опитът за руски Starlink

Два руски спътника падат към Земята, проваля се опитът за руски Starlink

НАСА може би има доказателства, че някога е съществувал живот на друга планета

НАСА може би има доказателства, че някога е съществувал живот на друга планета

Сатя Надела призова за „аварийна спирачка“ при изкуствения интелект

Сатя Надела призова за „аварийна спирачка“ при изкуствения интелект

Водещи

ФБР опроверга информацията, че Каш Пател е заминал на визита в Русия

ФБР опроверга информацията, че Каш Пател е заминал на визита в Русия

  • Преди 3 минути
Румъния предлага съвместно военно командване на НАТО в Черно море с участието на България

Румъния предлага съвместно военно командване на НАТО в Черно море с участието на България

  • Преди 8 минути
Велислава Делчева: Решенията за живота на хората трябва да останат в човешки ръце

Велислава Делчева: Решенията за живота на хората трябва да останат в човешки ръце

  • Преди 13 минути
Веласкес: НЕК Наймеген играе тотален футбол, но Левски ще остане верен на стила си

Веласкес: НЕК Наймеген играе тотален футбол, но Левски ще остане верен на стила си

  • Преди 16 минути
Netflix съкращава около 1000 служители на фона на забавянето на растежа

Netflix съкращава около 1000 служители на фона на забавянето на растежа

  • Преди 20 минути
Двама са задържани за палежа на антени на Starlink край София

Двама са задържани за палежа на антени на Starlink край София

  • Преди 25 минути
Русия: Украйна атакува две руски рафинерии

Русия: Украйна атакува две руски рафинерии

  • Преди 27 минути
Зеленски: "Болезнено" е, когато Тръмп избира различна страна

Зеленски: "Болезнено" е, когато Тръмп избира различна страна

  • Преди 39 минути
Монако показа респект: Познаваме ЦСКА, много труден отбор

Монако показа респект: Познаваме ЦСКА, много труден отбор

  • Преди 41 минути
Тодор Джиков, ПБ: "Лукойл" може да спре износа при риск от недостиг на дизел

Тодор Джиков, ПБ: "Лукойл" може да спре износа при риск от недостиг на дизел

  • Преди 41 минути
Социално предприятие в Добрич може да затвори врати

Социално предприятие в Добрич може да затвори врати

  • Преди 44 минути
Франция търси технологична независимост с помощта на Nvidia в битката за изкуствения интелект

Франция търси технологична независимост с помощта на Nvidia в битката за изкуствения интелект

  • Преди 54 минути
Защитата на Ива Михайлова се обърна към 6 институции: Екстрадицията ѝ е недопустима

Защитата на Ива Михайлова се обърна към 6 институции: Екстрадицията ѝ е недопустима

  • Преди 57 минути
Матей Казийски остава капитан на турския Халкбанк

Матей Казийски остава капитан на турския Халкбанк

  • Преди 57 минути
Георги Харизанов пред ТАРАЛЕЖ: Ескалацията в Черно море и политиката на Доналд Тръмп

Георги Харизанов пред ТАРАЛЕЖ: Ескалацията в Черно море и политиката на Доналд Тръмп

  • Преди 1 час