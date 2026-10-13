Алпинист повярва на изкуствения интелект и се оказа в капан под скала

16-годишният канадец Брайс Винсент Гаврилюк беше спасен в планините на Британска Колумбия, след като последвал грешни указания от чатбота Claude и се озовал в опасен участък под стръмна скала.

Преди около десет дни тийнейджърът изкачил планината Граус и поискал от изкуствения интелект да му изготви маршрут до близката планина Краун и обратно. По време на прехода обаче указанията го отвели извън маркираната пътека и към скалата Уидоумейкър – терен, който изисква специализирана екипировка за катерене, въжета и внимателна подготовка.

След като преценил, че склонът е прекалено стръмен и не може да продължи безопасно, Гаврилюк се свързал с майка си, а след това потърсил помощ от спешните служби.

Екипът на North Shore Rescue изпратил хеликоптер до района. Заради трудния терен двама спасители трябвало да слязат на място и да изведат момчето от опасния участък. След операцията то било откарано в спасителна база близо до язовир Кливланд.

Ръководителят на спасителната операция Пол Марки посочи, че младежът е бил подготвен за обикновен планински преход. Той разполагал с подходящи дрехи, туристически обувки, фенерче, резервна батерия и храна, но нямал необходимото оборудване за скално катерене.

Марки предупреди, че туристите не бива да се доверяват безкритично на изкуствения интелект при планирането на планински маршрути. Случаят показва колко опасно може да бъде следването на непроверени указания в труднодостъпен терен.