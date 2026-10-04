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Четка с изкуствен интелект следи миенето на зъбите и открива пропуснатите зони

Четка с изкуствен интелект следи миенето на зъбите и открива пропуснатите зони

Камера и машинно обучение анализират движението в реално време

Доскоро основната задача на електрическата четка за зъби беше сравнително проста – да почиства зъбите. Dyson обаче явно смята, че технологията може да направи много повече.

Компанията представи Dyson CameraJet – необичайна четка за зъби, оборудвана с камера, изкуствен интелект, сензори, Wi-Fi, мобилно приложение и резервоар за течност. Системата следи процеса на миене и разпознава местата между зъбите, които са пропуснати, след което насочва струя течност точно към тях.

Цената на устройството е около 480 евро, което веднага поставя въпроса дали това е следващата голяма стъпка в грижата за устната хигиена или просто изключително скъп начин да си мием зъбите.

Камера следи как си миете зъбите

Една от най-интересните характеристики на CameraJet е вградената макрокамера. Тя е с резолюция от 100 000 пиксела и заснема 28 кадъра в секунда.

Получените изображения се анализират от система с машинно обучение, която разпознава пространствата между зъбите и определя къде трябва да бъде насочена прецизната струя.

Така четката не просто почиства зъбите, а следи действията на потребителя и реагира в реално време.

Струята използва специална изплакваща течност и е предназначена да достига до местата между зъбите, които са трудни за почистване само с традиционна четка. Dyson определя технологията като „оптично насочване през пролуката“.

От електрическа четка до цяла система

CameraJet е типичен пример за подхода на Dyson – вместо да усъвършенства само един елемент, компанията комбинира множество технологии в едно устройство.

Четката разполага с променливо звуково движение, специално проектирана глава с различни видове влакна, система за прецизно дозиране на течността и RFID етикети за разпознаване на сменяемите глави.

Има и Wi-Fi връзка.

Чрез приложението MyDyson потребителят може да следи процеса на миене, а камерата позволява визуална обратна връзка за случващото се в устата.

На практика Dyson събира в едно устройство функции, които напомнят на електрическа четка, конец за зъби, воден душ и дентална камера.

Каква е ролята на изкуствения интелект?

Изкуственият интелект при CameraJet не е само маркетингово допълнение.

Според Dyson алгоритъмът анализира изображенията от камерата и в реално време открива пространствата между зъбите. Когато системата установи място, което трябва да бъде почистено, тя активира струята и я насочва към конкретната зона.

Компанията посочва, че при разработването са използвани повече от 470 000 изображения на зъби. В проекта са участвали 661 инженери и 30 специалисти по дентална медицина. Dyson е подала и 38 патента, свързани с технологията.

Това показва, че зад CameraJet стои сериозна инженерна разработка, а не просто стандартна четка, към която е добавена камера за по-футуристичен вид.

 

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