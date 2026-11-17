Археологически разкопки в северната турска провинция Трабзон разкриха древно пристанище, носещо следи от римския, византийския, комнинския и османския период. В момента на обекта напредват реставрационните дейности, чиято цел е историческата находка да бъде превърната в достъпна за посетители зона за наблюдение, предава Turkey Today.

Руините са открити по време на строителството на пазара „Кадънлар хали“ в квартал „Пазаркапъ“ на централния район Ортахисар. Последвалите археологически проучвания са установили, че в миналото мястото е функционирало като търговско пристанище, на което са акостирали кораби.

В сътрудничество с Регионалния съвет за опазване на културното наследство екипите вече са завършили реставрацията на двустранна крепостна стена с дължина около 150 метра, която е била част от историческия порт.

Реставрация на стените и укрепване на бастиона

Възстановителните дейности са включвали обновяване на фугите между камъните, структурно инжектиране за заздравяване и полагане на защитни покрития срещу дъждовна вода. Специалистите са извършили и специално оцветяване и състаряване на горните участъци, за да се запази автентичният исторически облик на градежа.

Паралелно с това продължава укрепването на най-северния бастион – отбранителна кула към крепостната стена, заради опасения за нейната конструктивна стабилност.

Ръководителят на отдел „Обществени дейности“ в Голямата община на Трабзон Мурат Йозтюрк посочи, че археологическите проучвания са извадили наяве доказателства от четири исторически епохи, а реставрацията на основната крепостна стена вече е приключила.

Предстоят по-дълбоки разкопки

Общината е финализирала тръжната процедура за втората фаза на проекта, която предвижда разкопки на дълбочина около 8 метра под сегашното ниво. Вече са идентифицирани няколко стенни секции, разположени перпендикулярно на основната крепостна стена, което предполага наличието на допълнителни помещения от по-ранни периоди под земята.

По думите на Йозтюрк археолози и учени ще оценят новите структури след разкриването им, за да изяснят как точно е било използвано пристанището през вековете. При досегашните разкопки са открити още монети и големи глинени съдове за съхранение на зехтин, които са предадени за съхранение в местния музей.

Панорамна тераса за туристи и жители

След приключване на проучванията и реставрацията властите планират да укрепят терена със стоманени конструкции и да изградят панорамна тераса с изглед към древните руини. Проектът включва още озеленяване, художествено осветление и информационни табла, разказващи историята на пристанището и откритията на обекта.

„Целта на общината е да направи останките достъпни за обществеността, докато продължава консервацията на оцелелите структури“, заяви Мурат Йозтюрк. Очаква се втората фаза на разкопките да хвърли светлина върху предназначението на новооткритите архитектурни елементи, преди историческият порт да отвори врати за посетители.