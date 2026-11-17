Донован Мичъл поведе Кливланд към победа срещу Чикаго, Филаделфия излезе първи на Изток
Бостън прекъсна победната си серия
Донован Мичъл вкара 39 точки при домакинската победа на Кливланд Кавалиърс срещу Чикаго Булс със 126:115 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). 30-годишният гард записа най-силното си представяне от началото на сезона и донесе осма победа за отбора на Кавалиърс, който е седми в класирането на Източната конференция с баланс 8:7, докато съперникът им Чикаго е предпоследен с баланс 3:10.
Домакините изоставаха с 25:31 след първите 10 минути, но спечелиха втората част убедително и поведоха с 57:48 на полувремето. До края на третата част тимът на Кени Аткинсън удържаше преднината си от 9 точки, а в заключителната четвърт удържаха опитите на Чикаго да се върне в срещата.
Мичъл вкара 16 от 25-те си стрелби от игра, а към 39-те си точки добави и 3 откраднати топки. Тайрийз Проктър допринесе със 17 точки, а Пейтън Уотсън добави 14. Джеймс Хардън завърши срещата с 9 точки и 10 асистенции.
Норман Пауъл бе най-резултатен за гостите от Чикаго с 27 точки, Матас Бузелис отбеляза 23, Джейлън Смит се отчете с дабъл-дабъл от 17 точки и 11 борби, а Тре Джоунс реализира 16 точки.
Филаделфия 76ърс си върна първото място на изток след успех като гост срещу Бруклин Нетс със 135:123. Джоел Ембийд вкара рекордните си за сезона 37 точки, Джейлън Браун изравни най-доброто си постижение от началото на кампанията с 31, а усилията на двамата бяха напълно достатъчни в отсъствието на ЛеБрон Джеймс.
Браун добави 13 борби за дабъл-дабъл, но пропусна края на срещата заради сблъсък с Джулиъс Рандъл, при който се отвори рана на главата му. Браун се завърна на терена с превързана глава, но отново напусна след няколко минути, но според старши треньора Ник Нърс това е било заради проблем в задната част на бедрото.
Тайрийз Макси записа 24 точки и 9 асистенции, а Ви Джей Еджкомб допринесе с 14 точки и 9 борби за 12-ата победа на Сиксърс при 3 поражения, с която изпревариха Бостън Селтикс на върха на класирането в Източната конференция. Бруклин заема 13-ото място с баланс 3:10.
За Бруклин Джулиъс Рандъл отбеляза 33 точки, Майкъл Портър Джуниър добави 25, а Нолан Траоре - 23.
Бостън Селтикс прекъсна серията си от шест поредни успеха и пропусна да запази първото си място в класирането, отстъпвайки пред Орландо Меджик със 105:115 като домакин. Гостите изиграха силна заключителна част, спечелена с 40:28, след като изоставаха с 75:77 след предишните три четвъртини. Така отборът на Меджик постигна първата си победа като гост в Бостън от близо четири години и подобри баланса си на 6:7, докато опонентът им е с 11:3.
Дезмънд Бейн поведе тима си с 24 точки и 8 борби, Франц Вагнер добави 21 точки, 9 асистенции и 8 борби, а Антъни Блек допринесе с 20 точки и 7 асистенции.
Най-добър за "келтите" беше Джейсън Тейтъм с 24 точки и 12 борби, Пол Джордж добави 22 точки, а Пейтън Причард - 21.
С първия си трипъл-дабъл Джеремая Фиърс поведе Ню Орлиънс Пеликанс към домакинската победа срещу Голдън Стейт Уориърс със 115:94. Гардът на "пеликаните" завърши срещата с 19 точки, 10 борби и 10 асистенции, и помогна да сложи край на серията от шест поредни поражения на своя отбор. Садик Бей вкара 23 точки, включително 5 тройки, Дерик Куийн реализира дабъл-дабъл от 17 точки и 10 борби, а Зайън Уилямсън помогна с 16 точки.
Без звездата си Стеф Къри, "воините" бяха водени от новобранеца Яксел Лендеборг с 28 точки и 8 борби, а Брандън Поджемски добави 15 точки.
Никола Йокич записа 28 точки и 15 борби, но неговият Денвър Нъгетс отстъпи пред Финикс Сънс със 105:117 като домакин. Девин Букър вкара 20 точки, за да поведе "слънцата", които имаха общо седем играчи с двуцифрени показатели за резултатност.