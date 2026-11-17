"Търкиш минит": 8 турски моряци - сред спасените 12 души от потъналия товарен кораб BETUL 8 край България
По първоначална информация няма тежко пострадали
Осем турски моряци са сред спасените 12 души от потъналия товарен кораб край България BETUL 8, съобщава турското англоезично издание "Търкиш минит".
Изданието уточнява, че осем турски и четирима азербайджански моряци бяха спасени, след като товарният кораб се преобърна в българската изключителна икономическа зона в Черно море вчера.
Плавателният съд, плаващ под сомалийски флаг, е превозвал пшеница от румънското пристанище Тулча към Египет. Екипажът е подал сигнал за бедствие, след което е започнала спасителна операция с участието на два български военни хеликоптера "Кугър" и самолет Су-25, пише "Търкиш минит".
Всичките 12 моряци са евакуирани успешно и транспортирани до авиобаза „Чайка“ край Варна. По първоначална информация няма тежко пострадали.
Според съобщения в български медии корабът е бил атакуван от морски дронове.