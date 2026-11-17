Осем турски моряци са сред спасените 12 души от потъналия товарен кораб край България BETUL 8, съобщава турското англоезично издание "Търкиш минит".

Изданието уточнява, че осем турски и четирима азербайджански моряци бяха спасени, след като товарният кораб се преобърна в българската изключителна икономическа зона в Черно море вчера.

Плавателният съд, плаващ под сомалийски флаг, е превозвал пшеница от румънското пристанище Тулча към Египет. Екипажът е подал сигнал за бедствие, след което е започнала спасителна операция с участието на два български военни хеликоптера "Кугър" и самолет Су-25, пише "Търкиш минит".

Всичките 12 моряци са евакуирани успешно и транспортирани до авиобаза „Чайка“ край Варна. По първоначална информация няма тежко пострадали.

Според съобщения в български медии корабът е бил атакуван от морски дронове.