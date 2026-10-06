Турските медии за атаката в Черно море: 2 кораба бяха поразени с дронове в ИИЗ на България; 11 турски моряци са спасени

Редица турски медии отразяват днешното нападение с дронове срещу търговски кораби в Изключителната икономическа зона (ИИЗ) на България.

Държавната Анадолска агенция пише, че е потънал корабът ALFA WATAN и засега нищо не се знае за екипажа, а 18 души от екипажа на другия кораб ABLE, на който е възникнал пожар, са били спасени.

В. "Биргюн" цитира премиера Румен Радев, който съобщи, че от 11 от 18-те моряци на втория кораб, са турски граждани, а останалите седем са индийци.

Изданието haberdenizde пише, позовавайки се на Turkishstraits, че корабите „ALFA WATAN“ и „ABLE“, са турски.

По информация на онлайн медията за корабоплаване двата кораба са били атакувани от дронове при изхода от канала „Сулина“ в Румъния.

Корабът „ALFA WATAN“ е собственост на базираната в Мерсин (Южна Турция) компания „Baraka Shipping“, а корабът „ABLE“ принадлежи на базираната в Истанбул компания „Ocean Eagle“.

Няма официално потвърждение относно собствениците на корабите от страна на турските власти.

Англоезичният в. „Тюркие Тудей“ също пише, че двата атакувани днес кораба са турски. Изданието припомня и вчерашния инцидент с кораба „Royad Mammadov“, ударен от дрон в Черно море. Плавателният съд се е намирал на около 20 морски мили от румънския бряг. Капитанът и член на екипажа са загинали.

В. "Биргюн" цитира премиера на България Румен Радев, който определи атаката с безпилотни летателни апарати срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България като „абсолютно неприемлива“ и заяви, че това представлява „явно и грубо нарушение“ на международното право.

Радев, който съобщи, че продължават спасителните операции за откриване на изчезналия екипаж на „ALFA WATAN“, заяви: „Войната се засилва, граждански плавателни съдове стават мишени. България е напълно готова да предприеме действия. Няма да допуснем военни кораби да заплашват българските брегове“, пише още "Биргюн".