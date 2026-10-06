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Димитър Стоянов: Два хеликоптера и самолет Су-25 се включват в операцията в Черно море

Димитър Стоянов: Два хеликоптера и самолет Су-25 се включват в операцията в Черно море
БТА

Двама ранени се транспортират към Варна, посочи военният министър

Това, което сме предприели като действия е, че военен катер вече е прибрал двамата ранени. Те ще бъдат транспортирани по най-бързия начин във Варна. Това заяви на брифинг министърът на отбраната Димитър Стоянов.

"Те са на разстояние 13 мили от брега и в най-скоро време очакваме да бъдат поети от медицинските екипи на Военномедицинска академия във Варна", посочи министърът.

"Два хеликоптера от авиобаза "Крумово" пътуват към нашето формирование в ВМС "Чайка" и при да вземат спасители и при необходимост да се отправят към морското пространство", каза Стоянов.

"Подготвяме и самолет Су-25 за извършване на въздушно разузнаване", посочи военният министър, като уточни, че самолетът има такива характеристики, които позволяват с по-малка скорост да бъде облетяно морското пространство с цел търсене на оцелели.

"В ход е тази операция, кооридинираме я с колегите от Морска администрация и с МВР и съвместно разботим по въпросаЩе направим всичко възможно да изследваме целия район и при възможност да спасим оцелели от екипажа на първия кораб“, заяви Стоянов.

Метеорологичните условия в района позволяват провеждането на мащабна операция по издирване.

 

 

 

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