„Ройтерс“ и „Евронюз“: Дронове потопиха кораб край България, Радев свиква спешна среща

Водещите международни агенции „Ройтерс“ и „Евронюз“ съобщиха с извънредни публикации за сериозен инцидент в Черно море, при който нападение с дронове край бреговете на България доведе до потъването на един търговски кораб и тежки повреди по друг. Световните медии следят ситуацията отблизо, позовавайки се на българските власти и местни източници.

„Ройтерс“ пише, че атаката срещу търговските съдове е извършена във вторник, като кабинетът на вицепрезидента Илияна Йотова е потвърдил за удара в официално изявление по имейл, без да предоставя допълнителни детайли. Към момента правителството отказва коментар и произходът на дроновете все още не е установен.

Междувременно „Евронюз“ предава, че министър-председателят Румен Радев свиква извънредно заседание с ключови министерства и службите за сигурност, като се очаква премиерът да направи официално изявление в 11:15 часа местно време.

Детайлите около инцидента и спасителната операция, цитирани от чуждите медии, се основават на данни от специализирания сайт Maritime.bg. Според ръководителя на спасителните операции във Варна Румен Николов, екипажът на потъналия под флага на Того кораб Alfa Watan остава в неизвестност. Хората от втория плавателен съд – плаващия под флага на Палау Able – са успели да се спасят на борда на българския ферибот Dioscuria, след като са напуснали горящия си кораб, като сред 18-те членове на екипажа има ранени.

Медиите припомнят, че този удар идва само ден след като турски товарен кораб със зърно потъна в Черно море след подобна атака с дрон, и малко след друг инцидент край Румъния, отнел живота на двама души. Международните наблюдатели подчертават, че през четирите години от началото на войната между Русия и Украйна европейските държави редовно се сблъскват с нарушаване на въздушното им пространство от руски дронове и с опасности от плаващи мини по ключовите търговски и енергийни маршрути.