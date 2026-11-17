Един човек загина, а десет души, сред които и дете, бяха спасени, след като микробус падна в морето край град Айвалък в турската провинция Балъкесир, съобщава в. „Сабах“.

По информация на губернаторската администрация шофьорът Батухан Йълмаз получил сърдечен удар зад волана и изгубил контрол над превозното средство. Микробусът се отклонил от пътя и паднал във водата. Водачът е починал, докато останалите пътници са без опасност за живота.

Произшествието e станало около 12:30 ч. на булевард „Ататюрк“ в Айвалък. Превозното средство се движело по линията между Айвалък и Саримсакли.

В спасителната операция се включили полицейски служители, пожарникари и екипи на бреговата охрана. След извеждането на всички пътници микробусът бил изваден от морето с помощта на кран.