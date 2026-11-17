Тринадесетгодишно момиче загина при тежък пътен инцидент в германската провинция Бавария, след като автомобил, управляван от мъж, опитващ се да избяга от полицията, го блъсна, съобщи ДПА, позовавайки се на местните власти.

Момичето се движело по тротоара в град Зайлауф, близо до Ашафенбург, когато било ударено от автомобила. В резултат на сблъсъка то било изхвърлено в жив плет. Пожарникари го открили на мястото, но пристигналите медицински екипи не успели да спасят живота му.

Инцидентът се разиграл снощи, след като полицаи направили опит да спрат автомобил, обявен за издирване. 32-годишният водач обаче отказал да се подчини на разпорежданията и увеличил скоростта, опитвайки се да се измъкне от органите на реда.

По време на преследването мъжът предприел опасно изпреварване отдясно, напуснал пътното платно и се качил на тротоара. След това автомобилът се ударил в друго превозно средство, а впоследствие и в трета кола.

При сблъсъка майка и шестгодишното ѝ дете, пътували в един от автомобилите, получили леки наранявания. Те били прегледани от медицински екипи на място.

Според първоначалната информация момичето е било ударено, докато шофьорът се опитвал да продължи бягството си по тротоара.

Водачът и 34-годишният му спътник са задържани от полицията. И двамата са пострадали и са настанени за медицинска помощ в болница.