Два руски военни самолета са навлезли в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана (ПВО) на Тайван, съобщи Министерството на отбраната на острова, цитирано от Ройтерс.

По информация на ведомството машините са се приближили от североизточна посока, преминали са над източното крайбрежие на Тайван и са напуснали зоната южно от окръг Тайтунг, в югоизточната част на острова.

По-рано през деня Южна Корея и Япония също съобщиха за регистрирани полети на руски военни самолети в района.

Инцидентите се случват на фона на дипломатически срещи в Източна Азия и преди планираната за четвъртък среща в китайския град Шънджън между президентите на САЩ, Китай и Русия.

Пекин разглежда Тайван като част от своята територия и определя управлението му като сепаратистко. Китай редовно изпраща военни кораби и самолети в близост до острова.

След началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г. Тайван подкрепи западните санкции срещу Москва. През 2023 г. два руски военни кораба бяха засечени край източното крайбрежие на острова, припомня Ройтерс.