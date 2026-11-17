Германия разби с 5:0 Нидерландия в Берлин. Двубоят беше от група 2 на Лига А на Лига на нациите. Головете бяха дело на Дери Шерхант в 41-вата минута, Флориан Виртц в 60-ата, Нико Шлотербек в 65-ата и отново Виртц в 71-вата, а Браян Груда шест минути по-късно оформи крайния резултат.

С успеха Бундестима спечели групата с 11 точки, докато "лалетата" останаха втори със същия брой. Третата позиция е за Гърция също с 11 точки, но по-лоши показатели в преките мачове.

Германия започна силно мача и можеше да поведе в 33-ата минута, когато удар на Дери Шерхант срещна гредата. Осем минути след това крилото все пак се разпита. Шерхант овладя топката отляво, навлезе навътре и със силен удар в далечния ъгъл вкара за 1:0.

След час игра Флориан Виртц отне топката от Дензъл Дъмфрийс пред наказателното поле, нагласи си я и с мощен шут се разписа за 2:0.

Само пет минути след това Нико Шлотербек засече с глава центриране от свободен удар на Браян Груда - 3:0.

В 71-ата минута Груда получи топката на десния фланг, навлезе в наказателното поле и пусна към Виртц, който отблизо вкара четвърти гол за Германия.

В 77-ата минута удар на Шерхант срещна гредата, след което топката се озова в Браян Груда, а той я заби във вратата за крайното 5:0.

В другата среща от групата Гърция стигна до минимален успех с 1:0 над Сърбия, но въпреки това остана на трето място. Единственото попадение бе дело на резервата Йоргос Масурас в 69-ата минута.

Заключителният шести кръг в група В1 на Лига на нациите завърши с победи на Швейцария и Словения. Швейцарците разгромиха Шотландия с 4:0 пред собствена публика, докато словенците се наложиха убедително с 3:0 при гостуването си на Северна Македония.

Швейцария завърши убедително на първата позиция с 16 точки. Футболистите на Мурат Якин поведоха в 22-ата минута, когато Люис Фъргюсън си отбеляза автогол. В самото начало на втората част Ботели в 47-ата и Алвин Санчес в 51-ата минута покачиха на 3:0. Крайното 4:0 оформи Зеки Амдуни в 89-ата минута, възползвайки се от асистенция на Санчес.

Словения стигна до 3:0 срещу Северна Македония в Скопие, което гарантира на състава втората позиция с 11 пункта.