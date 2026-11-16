Крилото на националния отбор по футбол Светослав Ковачев даде мнението си за загубата с 1:2 от Естония в Лига на нациите. Той сподели, че е щастлив от гола си в мача, но съжали, че се е стигнало до поражението.

“Доста лошо. Всички желаехме да завършим с победа. Излязохме, опитахме се, променихме схемата, но пак загубихме. Не знам и аз какво не достига. Опитваме се, даваме максимума и пак загубихме. Не мисля, че губим по навик. Всеки дава 100%, но, явно, нивото ни стига дотам", каза Ковачев.

"Много съм щастлив, че отбелязах гол. Исках да е от значение за отбора, но не стигна, трябва повече. Треньорът ни каза, че трябва да продължим да тренираме, да даваме максимума и успехите ще дойдат", добави той.