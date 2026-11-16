Директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ Антон Златанов изрази дълбокото си възмущение от тежката катастрофа, при която загина 18-годишната Милена, а в инцидента е замесен служител на граничната полиция, шофирал след употреба на алкохол. Златанов присъства на бдение в Драгоман в памет на Милена.

Той бе категоричен, че полицаят ще бъде уволнен, като подчерта, че подобно поведение е абсолютно недопустимо за човек, призван да защитава човешкия живот.

„На всички ни омръзна да виждаме смърт по пътищата. В крайна сметка живеем в мирно време и това нещо трябва да спре“, заяви Златанов.

На импровизирано възпоменание за загиналото момиче присъстваха десетки хора.

„Като ръководител, като човек, като баща, заедно с всичките ми колеги от Регионалната дирекция „Гранична полиция“ в Драгоман и от Главна дирекция „Гранична полиция“, сме тук, за да изкажем съболезнования на родителите на едно младо момиче, на което животът му предстоеше тепърва. Да се разграничим категорично от действията на който и да е пиян човек, качвайки се в автомобил“, посочи той.

Златанов отправи изключително остри думи към служителя, замесен в трагедията.

„За мен да се качиш да караш пиян си е умишлено тръгване към убийство. Служителят ни, въпреки че на мен лично ме е срам да го наричам така, е отстранен още вчера. Аз мога да гарантирам, въпреки че проверката тепърва ще се прави, че той ще бъде уволнен. Но това е най-малкият проблем, тъй като това няма да върне детенцето“, заяви директорът на „Гранична полиция“.

По думите му в системата се извършват редовни проверки за употреба на алкохол, а служителите преминават обучения, насочени към превенцията на подобни случаи.

„В професионален план ние правим много неща. Минимум един път месечно ги тестваме за алкохол в началото на смяната. Самият този служител преди месец и половина е бил тестван в началото на смяната. Постоянно се провеждат обучения и занятия на тази тема, но тук опираме до ценности, до манталитет“, обясни Златанов.

Той отправи специално послание към младите хорА:

„Бъдете по-смирени. Смирете се. Това, че имате коли, това, че някой ви е дал пари или власт, не ви прави недосегаеми. Особено за полицаите. Вие трябва да бъдете добрият пример. Ние трябва да бъдем добрият пример, а не лошият пример, както е в този случай. Защото ние трябва да пазим човешкия живот“, подчерта той.

Директорът на „Гранична полиция“ отбеляза, че макар инцидентът да е станал в почивен ден на служителя, това по никакъв начин не намалява неговата отговорност.

„Това, което се е случило, е абсолютно недопустимо, макар и да го е извършил в почивните си дни, когато не е на работа, и да е негово лично решение. За да е искал и да е станал полицай, той трябва да притежава в себе си морални качества, които да не допускат такова нещо да се извършва“, заяви Златанов.

Той призова и близките на хора, употребили алкохол, да не остават безучастни, когато видят, че те се канят да седнат зад волана.

„Искам да се обърна и към другите, които са по-възрастни, които са приятели на такива пияни, които се качват да карат. Като ги видите в дадено заведение, че са пили и се качват в колата, спрете ги, хора. Вие ги спрете или подайте сигнал на някого. Това спасява човешки живот“, призова той.

Попитан за информацията, че бащата на замесения в катастрофата полицай също е работил в системата на граничната полиция и е заемал ръководен пост, Златанов потвърди, че става дума за бивш ръководен служител, който вече не работи в МВР, но не потвърди родствената връзка. Той посочи още, че предстои да бъдат изяснени обстоятелствата по случая.