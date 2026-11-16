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Емил Георгиев е полицаят, който пиян прегази 18-годишната Милена в Драгоман

Емил Георгиев е полицаят, който пиян прегази 18-годишната Милена в Драгоман
ТАРАЛЕЖ

Тази вечер се очаква в Драгоман да има бдение в памет на 18-годишната ученичка

Емил Георгиев е полицаят, който прегази 18-годишната Милена в Драгоман.

Той е задържан след тежкия инцидент.

Случаят, който потресе Драгоман, продължава да предизвиква сериозен обществен отзвук. На 15 ноември около 5:10 часа сутринта 18-годишната Милена е била блъсната от автомобил в района на ресторант „Ловна среща“. Впоследствие момичето е починало от получените тежки травми. По информация, разпространена от няколко медии, зад волана е бил 26-годишен служител на „Гранична полиция“ Емил Георгиев.

Веднага след фаталния сблъсък хора от компанията на момичето са хванали полицая на място, при което е избухнал бой и той е бил пребит. Все още не е изяснено дали служителят на МВР е присъствал в същото заведение преди инцидента.

Според публикации той е бил задържан непосредствено след произшествието.

По неофициална информация първоначалната проба за алкохол е отчела висока концентрация, а полевият тест за наркотични вещества е бил положителен. Тези обстоятелства очакват официално потвърждение от компетентните институции.

По свидетелски сведения автомобилът се е движел с висока скорост.

Разследващите трябва да установят точната скорост, механизма на катастрофата и всички обстоятелства, довели до фаталния сблъсък.

Очаква се и официалната позиция на МВР и прокуратурата. 

Междувременно социалните мрежи буквално врят и кипят от коментари след трагедията.

В групите на Драгоман и съседния град Сливница, където Милена е била ученичка в 12 клас, публикациите в нейна памет следват една след друга. Хората я описват като лъчезарно, усмихнато и изключително позитивно момиче. Двата града са потресени от трагедията.

Тази вечер се очаква в Драгоман да има бдение в памет на 18-годишната Милена.

Призивът е хората да се съберат и да запалят свещичка в памет на младото момиче, чийто живот бе отнет твърде рано.

"Да се съберем и мълчаливо да запалим свещичка в памет на Милена", призовават жители на града.

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