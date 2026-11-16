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Граничният полицай, блъснал 18-годишното момиче в Драгоман, е бил с 1,6 промила

Граничният полицай, блъснал 18-годишното момиче в Драгоман, е бил с 1,6 промила
БТА

26-годишният служител е задържан, а по случая е образувано следствено дело

Граничният полицай, който вчера блъсна и уби 18-годишното момиче в Драгоман, е шофирал с 1,6 промила алкохол в кръвта, съобщава „24 часа“.

 Инцидентът е станал около 4:00 часа сутринта, докато момичето пресичало пътното платно. 26-годишният служител го е ударил с автомобила си.

Пристигналите на място полицейски служители са тествали граничаря за алкохол, като пробата е отчела 1,6 промила.

Мъжът е задържан, а по случая е образувано следствено дело. Това е стандартна практика при престъпления, извършени от служители на МВР.

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