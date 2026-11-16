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Икономика

Дацов предупреди за Бюджет 2027: България ще плати цената на забавените реформи

Дацов предупреди за Бюджет 2027: България ще плати цената на забавените реформи
Стопкадър/нова

Членът на Фискалния съвет предупреди за рискове пред публичните финанси и кредитния рейтинг на страната

България е пропуснала възможността да проведе необходимите икономически реформи през 2026 г., а последствията от това ще се отразят на държавния бюджет през следващата година. Това заяви бившият заместник-министър на финансите и настоящ член на Фискалния съвет Любомир Дацов пред NOVA.

Според Дацов страната се намира в благоприятни икономически условия, които позволяват предприемането на мерки за ограничаване на бюджетните рискове с възможно най-малко негативни последици. Той обаче предупреди, че забавянето на реформите може да доведе до допълнителен натиск върху публичните финанси.

Икономистът коментира и рисковете за кредитния рейтинг на България, като посочи, че определени политически решения могат да окажат негативно влияние върху оценката на международните рейтингови агенции.

Темата беше обсъдена и във връзка с решението на S&P да промени перспективата за кредитния рейтинг на страната от положителна на стабилна, без да понижава самия рейтинг.

Икономическият анализатор Петър Мишев посочи, че подобна промяна е обяснима на фона на проблемите с бюджетния дефицит. Според него, ако дългосрочните дисбаланси не бъдат преодолени, финансовите рискове могат да се задълбочат. Той отбеляза обаче, че в проектобюджета и средносрочната бюджетна прогноза се забелязват първи стъпки към подобряване на ситуацията.

Финансовият икономист Николай Филибев от ЕКИП изрази мнение, че натрупаните проблеми в публичните финанси са резултат от решения на последователни правителства още от периода на пандемията от COVID-19. Според него промяната в перспективата на кредитния рейтинг не е катастрофална, тъй като вече се предприемат действия за възстановяване на бюджетната устойчивост.

Любомир Дацов подчерта, че политическите решения занапред трябва да бъдат съобразени с рисковете от прекомерен бюджетен дефицит. По думите му пропуснатото време за реформи ще направи необходимите мерки през 2027 г. по-трудни.

Той обърна внимание и на структурните проблеми в българската икономика, като даде пример със селското стопанство. Според посочените от него данни секторът формира приблизително 3% от брутния вътрешен продукт, но в него са заети близо 12% от работещите.

В заключение Петър Мишев прогнозира, че цените на стоките едва ли ще се понижат съществено, въпреки наблюдаваните промени в разходите за доставки.

Коментарите на икономистите идват на фона на обсъжданията около проектобюджета за 2027 г. и необходимостта от мерки за ограничаване на дефицита и подобряване на управлението на публичните средства.

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