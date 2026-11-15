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Икономика

Мартин Владимиров предлага данък от поне 33% върху свръхпечалбата на „Лукойл“

Мартин Владимиров предлага данък от поне 33% върху свръхпечалбата на „Лукойл“

Според енергийния експерт приходите от данъка могат да се използват за пряка подкрепа на уязвимите домакинства.

„Лукойл“ трябва да бъде включена сред компаниите, които ще плащат 33% данък върху свръхпечалбата, а ставката за дружеството може да бъде и по-висока. Това заяви пред БНР Мартин Владимиров, директор на програма „Енергетика и климат“ в Центъра за изследване на демокрацията. Според оценката му икономическата печалба на компанията тази година може да достигне около 2 млрд. евро.

В предаването „Неделя 150“ Владимиров посочи, че рафинерията осигурява по негова оценка около три четвърти от горивата на българския пазар. Според него този дял позволява на дружеството да води ценова политика в полза на потребителите, а назначеният от държавата особен управител дава възможност за промяна.

На световните пазари рискът от подновяване на американските удари срещу Иран продължава да държи цената на суровия петрол висока, смята Владимиров. По думите му доставките вече са се нормализирали и надхвърлят търсенето. Според него при отпадане на риска от нови военни действия цената би се върнала до равнищата отпреди ударите.

Преструктуриране на „Топлофикация София“ и предоговаряне с „Боташ“

Владимиров определи „Топлофикация София“ като технически неплатежоспособна и предложи да се открие процедура по несъстоятелност, последвана от преструктуриране. Като възможни варианти посочи приватизация или концесия, като и в двата случая според него са нужни промени в регулаторната политика.

„Няма как „Топлофикация София“ да си плаща задълженията на „Булгаргаз“, когато цената на топлинната енергия не покрива текущите ѝ разходи“, каза той.

Според Владимиров поскъпването на природния газ, доставян от „Булгаргаз“, е очаквано, а цената в България остава с около 20% под средната на европейските борси. Той отдаде разликата на условията по договора за доставки от Азербайджан.

Експертът вижда възможност договорът с турската „Боташ“ да се използва по-ефективно, ако таксите за пренос през турската мрежа бъдат намалени приблизително три пъти и се доближат до тези за внос през Гърция. Той предложи и „Боташ“ да се включи във Вертикалния газов коридор.

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