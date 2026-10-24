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Тръмп допусна нова военна операция срещу Иран на фона на поскъпването на горивата

Тръмп допусна нова военна операция срещу Иран на фона на поскъпването на горивата
Снимка: AP/БТА

Американският президент заговори за още една операция от типа "Епична ярост", без да посочи конкретни срокове или подробности

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон може да предприеме нова военна операция срещу Иран. Изказването му идва на фона на продължаващия конфликт и нарастващите цени на горивата, които създават допълнителен натиск върху републиканците преди междинните избори в страната, предаде Ройтерс.

По време на предизборен митинг във Флорида Тръмп допусна възможността за нова ограничена военна акция срещу Ислямската република, но не разкри какви биха били нейните цели или кога може да се проведе.

"Може да проведем още една малка операция от типа "Епична ярост" (Epic Fury)", каза американският президент.

"Епична ярост" е наименованието, използвано от американските въоръжени сили за военната кампания срещу Иран, започнала на 28 февруари с удари по територията на Ислямската република.

По-рано Тръмп заяви, че САЩ имат възможност да сложат бърз край на войната. Той обаче изрази колебание дали Вашингтон трябва да се стреми към незабавно приключване на конфликта, или да остави военните действия постепенно да затихнат.

Позицията на американския президент по отношение на войната се променяше неколкократно, включително по отношение на целите и сроковете за приключването ѝ. По-рано този месец Тръмп заяви, че САЩ няма да атакуват Иран преди междинните избори, на които ще бъде определен контролът върху Конгреса, отбелязва Ройтерс.

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