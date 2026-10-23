Тръмп обеща да уреди проблемите на Украйна със „Старлинк“

Американският президент Доналд Тръмп обяви пред репортери в Белия дом, че ако Украйна все още изпитва затруднения с достъпа до комуникационните мрежи на „Старлинк“, той лично ще се заеме с отстраняването на проблема, предава Ройтерс.

Държавният глава уточни, че до момента не е водил разговори по тази тема с ръководителя на „Спейс Екс“ Илон Мъск, но демонстрира готовност проблемите да се решат. „Ако не бъде уреден този въпрос, ще говоря с него“, лаконичен бе ръководителят на Белия дом.

Въпреки думите на американския лидер, източници от Министерството на отбраната на Украйна съобщават, че техническите проблеми и лимитите върху военната версия на системата – „Старшийлд“ – всъщност все още продължават. Поради това Киев официално обяви планове да разработи напълно независима система за сателитни комуникации в партньорство с финландски компании. От своя страна държавният секретар на САЩ Марко Рубио коментира, че решенията за достъпа на украинската армия до орбиталната мрежа са изцяло в правомощията на „Спейс Екс“ и Илон Мъск, а не на Белия дом.

Паралелно с темата за Източна Европа, Доналд Тръмп коментира и напрежението в Близкия изток. Той увери, че САЩ разполагат с ресурса да сложат край на конфликтите в региона за броени дни, но постави под въпрос какъв точно ще бъде стратегическият подход на Вашингтон спрямо Техеран.

„Можем да го прекратим бързо. Но въпросът е дали искаме да го прекратим или да го оставим да отшуми“, допълни президентът, анализирайки дългосрочните перспективи за стабилност в региона.