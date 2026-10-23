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Димо Дренчев: Гардовете на НСО не са добре обучени

Димо Дренчев: Гардовете на НСО не са добре обучени
Снимка: БТА

Румяна Бъчварова и Емануил Йорданов призоваха за професионален подход и анализ

В дискусия в студиото на БНТ преди края на предизборната кампания за президент представители на три от Инициативните комитети коментираха случая с падането на журналистката Соня Колтуклиева след като е бутната от гард на НСО. Участници бяха бившите вътрешни министри Емануил Йорданов - представител на комитета на Илияна Йотова, Румяна Бъчварова - комитета на Андрей Гюров и депутата Димо Дренчев - представител на партия "Възраждане", която издигна лидера си Костадин Костадинов за кандидат-президент.

"Гардовете на НСО не са добре обучени, те допуснаха няколко груби грешки. Безбройни са случаите, в които служители на НСО, шофирайки, избутват останалите шофьори. При случая с журналистката Соня Колтуклиева, която беше изблъскана на земята от гард на НСО, има и една безчовечност, която председателят на Народното събрание Мирослава Доцова допусна - тя тръгна, без да се интересува какво е станало с падналата възрастна жена", заяви депутатът Димо Дренчев от "Възраждане".

"Шефът на НСО трябва да понесе отговорност за това, че гардовете не са добре подготвени", заяви Дренчев.

Той припомни катастрофата, която направи кортежа на Кирил Петков като премиер, където беше убит човек. "Местопрестъплението беше преасфалтирано от областния управител на Варна на следващия ден", каза Димо Дренчев.

Според Румяна Бъчварова, която е бивш вътрешен министър, трябва да спре прехвърлянето на службите от една институция към друга. През годините отговорности са мествани твърде много, каза тя. Отговорността трябва да се понесе взаимно, каза Бъчварова.

По думите на Емануил Йорданов е нужна дискусия между хора, които имат понятие от проблема. "Кой ли не се изказва по въпроса за службите", заяви той.

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