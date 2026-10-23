ДБ: Ние първи поискахме оставката на Михаела Доцова и на Емил Тонев

“Демократична България” първа поиска оставката на председателя на Народното събрание Михаела Доцова и началника на НСО ген. Емил Тонев, останалите партии осъзнаха след това, че без мнозинство няма как да свалят председателя на парламента. В това няма никакви сглобки, досега сме искали оставките на трима председатели на парламента". Това са тезите, които изказаха лидерите на “Демократична България” Ивайло Мирчев, Радан Кънев и Божидар Божанов в късния следобед пред журналисти.

Те заявиха, че от Румен Радев зависи дали ще приеме оставката на ген. Тонев и дали ще има истинска реформа в службата. "Инцидентът, довел до искането на оставката на председателя на парламента обаче е резултат от агресивната и разделяща обществото кампания, водена от едноличното управление на Румен Радев", заявиха от ДБ.

Ивайло Мирчев припомни, че са поискали оставката на Михаела Доцова тази сутрин. “Днес в 9,55 ч. поискахме две оставки. Първата оставка, на председателя на НС г-жа Доцова, втората - на началника на НСО ген. Тонев. Първата не бе подадена, това е въпрос и на неразбирането на г-жа Доцова каква е отговорността, която носи председателят на НС, а и е функция от мнозинството и очевидното нежеланието на г-н Радев. Втората оставка е много наложителна, тя е депозирана, но не знаем отново дали Румен Радев ще реши дали да я приеме. Многократно сме искали оставката на началника на НСО за системни груби грешки. Големият въпрос е, има ли въобще президент в страната, и не е ли Илияна Йотова функция на Румен Радев, който решава кой да е шеф на НСО. Възможно ли е да видим най-сетне оставката на шефа на НСО, възможно ли е да станем свидетели на истинска реформа в НСО след поредния инцидент, който в никакъв случай не трябваше да се случва. Всеки втори министър и депутат се вози с шофьор на НСО, пишман политици обикалят страната с охрана с пистолети. Румен Радев е с по 7-8 автомобила от НСО дори по време на кампания. На това трябва да се сложи край, а ген. Тонев беше проводник на всичко това. Виждаме колебание дали да си тръгне. Той срамежливо е подал оставка и още не сме разбрали дали тя е приета и дали ще бъде издаден указ.”.

Евродепутатът Радан Кънев припомни, че този случай не е изолиран. "Той е част от един политически процес, от една ескалация, която започна с крайно агресивна, разделяща обществото кампания лично на премиера Радев и на президента Йотова. В крайна сметка и тази кампания, и двете оставки, за които настояваме, са изцяло функция на поведението, на решенията на лидера на управляващата партия, на лидера на едноличната власт Румен Радев. Той трябва да реши за оставката на Тонев, той трябва да реши за оставката на Доцова. И не на последно място, от него зависи тази грозна, разделяща обществото кампания, да спре.”, каза Кънев.

Божидар Божанов заяви, че няма сглобки. "На управляващите постоянно им е виновна опозицията и им се привиждат сглобки. Най-естественото нещо е, когато има сериозен гаф на политическо лице, опозицията да поиска оставки. Ние сме искали оставките на редица председатели на Народното събрание - на Росен Желязков, на Рая Назарян, на Наталия Киселова. Сглобки няма", каза Божанов.

Според него ГЕРБ са констатирали нещо, което винаги е било ясно - че без мнозинство в НС няма как да бъде освободен председателят. "Това е личен акт, акт на собствена преценка дали е била прекрачена границата. Ние смятаме, че тя беше прекрачена”, допълни Божанов.